Prima pagină » Bancuri » BANC | „Bulă, care este rezultatul?”

BANC | „Bulă, care este rezultatul?”

16 oct. 2025, 15:40, Bancuri
BANC |

Joi, Gândul vă propune un nou banc spumos, marca Bulă. De data aceasta, Bulă este la școală, în clasele primare, la ora de matematică. Învățătoarea îl roagă pe Bulă să rezolve un exercițiu. Iată ce anume a ieșit!

Învățătoarea scrie pe tablă: 2-2. Și întreabă:

Bulă, care este rezultatul?

Doamna învățătoare, este meci nul.

Alte bancuri haioase

Cu ocazia împlinirii majoratului fetei lui, Bill organizează o mega petrecere pe vas, în Marea Caraibelor.

În aplauzele si laudele tuturor, fata se dezbracă și sare în apă, pentru a le arăta tuturor, cât de frumoasă și bună înotătoare este.

La un moment dat, toată lumea rămâne îngrozită: Un rechin se apropia cu mare viteză de fată.

Fata observă și ea rechinul și începe să înoate, cu putere, spre vas.

Bill, înnebunit, începe:

– Un milion de dolari cui îmi salvează fata!

Nimeni nu are curaj.

Zece milioane de dolari! Tot nimeni nu îndrăznește.

Toata averea mea și fata de soție!

Atunci se aude un bâldâbâc în apă, rechinul se sperie și fuge, iar Bulă apare pe punte, cu fata în brațe.

Bulă, mi-ai salvat fata! Toata averea mea și fata îți aparțin!

Te dau naibii cu fata ta și cu toata averea ta! Mie spune-mi cine-mi făcu vânt în apă, -l omor!

Patronul unei întreprinderi se hotărăște meargă facă o vizita neanunțată muncitorilor, vadă cum lucrează aceștia. Plimbându-se pe șantier, vede la un moment dat un tânăr care fuma tacticos la umbra unui pom, rezemat comod de trunchiul copacului.

Văzând ca tânărul nu se sinchisește de apariția lui, patronul se apropie de el și îl întreabă:

– Cu cat ești tu plătit pe lună?

– Cu 150 de Euro, răspunde băiatul.

Uite aici îți dau 150 Euro, dar cară-te și nu te mai văd pe aici!

Tânărul ia banii si pleacă.

Nervos, patronul îl cheamă pe șeful de șantier si îl întreabă:

– De cat timp lucra leneșul asta în firma mea?

– A, băiatul acela? Nu lucra aici!

Venea doar ne aducă pizza!

Autorul recomandă:

BANCUL ZILEI | Bucureștiul și livratorii nepalezi

Bancul de joi | De ce mint bărbații, de fapt

Mediafax
Încă un sector din Transalpina se închide
Digi24
Moscova recurge la o măsură radicală pentru a putea asigura rușilor combustibil
Cancan.ro
Meteorologii Accuweather anunță o lună noiembrie istorică în România. Temperaturi ciudate în București
Prosport.ro
Tudor Băluță și-a scos la mall soția exotică: frumoasa din Republica Dominicană și-a expus naturalețea în toată splendoarea
Adevarul
Cum poate fi suspendat președintele statului și de ce nu este îngrijorat Nicușor Dan de amenințările AUR
Mediafax
Taxe de parcare mai mari pentru șoferii de SUV-uri
Click
Cum își vor împărți averea la divorț, Bianca și Cornel Păsat? „Casa vreau să-i rămână lui Dryas”
Wowbiz
Scene SFÂȘIETOARE la înmormântarea Elenei, femeia ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni
Antena 3
Mihai Gâdea, despre haosul de la mobilizarea rezerviştilor: E o bătaie de joc naţională. Să vedeți ce pățește această coaliţie cu mine
Digi24
VIDEO Cazul mamei ucise pe trecerea de pietoni din Berceni: are femeia vreo vină? Răspunsul unui polițist
Cancan.ro
Tatăl Elenei, femeia ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni, face primele declarații. Unde se grăbea biata mămică, de fapt
Ce se întâmplă doctore
Cât de mult s-a schimbat Elena Udrea după ce a ieșit din închisoare! A revenit la vechile obiceiuri
observatornews.ro
"A plecat să slujească în Ceruri". Preot român, tată a 4 copii, mort într-un accident de groază în Italia
StirileKanalD
Mămica de 34 de ani a murit a doua zi după nașterea acasă, cu puțin timp înainte ca bebelușul să o însoțească la ceruri
KanalD
Mama ucisă pe trecerea de pietoni este înmormântată astăzi, la Curtea de Argeș. Imaginile cu băiatul ei mare sunt sfâșietoare
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
EXCLUSIV | Anunț neașteptat de la CNAIR pentru șoferi: În scurt timp se va merge pe autostradă de la București la Focșani
Descopera.ro
Tu știi care este diferența dintre apă de TOALETĂ și apă de PARFUM?
Capital.ro
Călin Georgescu nu se oprește. A depus plângere la CSM împotriva lui Nicușor Dan. Ce acuzații aduce
Evz.ro
O actriță și-a pierdut toți banii la vrăjitoare. Acum, viața i s-a schimbat radical
A1
Carmen Brumă a întors toate capetele la un eveniment de la Palatul Parlamentului. Detaliul care i-a pus în evidență silueta
Stirile Kanal D
Doliu în lumea bisericească! Părintele Ciprian Necula a încetat din viață: „A fost cunoscut și iubit pentru blândețea și lumina pe care le răspândea în jurul său”
Kfetele
Durere de nedescris pentru Adrian Cuculis! Bunica avocatului s-a stins din viață la vârsta de 97 de ani
RadioImpuls
Ce i-a spus Veronica lui Ahmed i-a frânt inima în fața tuturor. A încercat să zâmbească forțat, dar toți au văzut durerea din ochii lui. Concurentul din Casa Iubirii NU credea că e în stare de așa ceva. A făcut asta fără regrete
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă oprește mașina și ia o călugăriță: - Am visat mereu să te sărut!
Descopera.ro
Elliott Jaques, psihologul care a introdus termenul de criza vârstei mijlocii