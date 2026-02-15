Prima pagină » Actualitate » Ministrul Agriculturii explică de ce ficățeii de pui din Brazilia au prețul la jumătate: „Folosesc hormoni de creștere”

Ministrul Agriculturii explică de ce ficățeii de pui din Brazilia au prețul la jumătate: „Folosesc hormoni de creștere”

15 feb. 2026, 20:42, Actualitate
Ministrul Agriculturii explică de ce ficățeii de pui din Brazilia au prețul la jumătate: „Folosesc hormoni de creștere”

Invitat la Antena 3 CNN, Ministrul Agriculturii a explicat diferențele de preț dintre ficățeii de pui din Brazilia și cei din România.

Ministrul Agriculturii  a explicat motivul pentru care ficățeii de pui din Brazilia au prețul la jumătate

„(n.r. motivul pentru care ficățeii de pui din Brazilia au prețul la jumătate) Folosesc hormoni de creștere. Orice produs intrat din zona Mercosur este produs european. La 15 iulie 2025 am solicitat același mecanism pe care l-am aplicat companiilor care fac import din zona Ucrainei. Am cerut ca fiecare stat să poată licenția companiile care aduc produsele din zona Mercosur, iar acestea să le comercializeze pe teritoriul țării unde s-a realizat importul”.

Declarația oficialului vine în contextul în care mulți români aleg produsele de import mai ieftine fără să cunoască condițiile în care acestea sunt produse sau transportate.

Potrivit unei postări a Asociația pentru Protecția Consumatorilor din România, ficatul congelat din Mercosur (în special din Brazilia) poate fi găsit la 9,99 lei/kg, cel din Polonia ajunge la 12,21 lei/kg, în timp ce ficatul proaspăt românesc depășește 24 lei/kg.

Experții atenționează că, deși prețul mai mic pare tentant, ficatul de import poate fi asociat cu utilizarea hormonilor de creștere și condiții de procesare și transport asupra cărora consumatorul nu are niciun control.

AUTORUL RECOMANDĂ

Ministrul Agriculturii spune că nu mai suportă o tăiere de 10% din fondul de salarii și nu a semnat ordonanţa: „Noi ne-am făcut reorganizarea”

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu: Nu s-a făcut un studiu de impact pentru Mercosur. Nu știm ce produse vor veni în România

Recomandarea video

Citește și

ACTUALITATE Mihaela Bilic. Cum alegem mititeii „sănătoși”. Porc, vită sau oaie? Sfatul expertului: „Porția corectă variază între 2 și 6 bucăți”
20:34
Mihaela Bilic. Cum alegem mititeii „sănătoși”. Porc, vită sau oaie? Sfatul expertului: „Porția corectă variază între 2 și 6 bucăți”
INEDIT Angajat Lidl, dat afară după un deceniu pentru o apă de 1 leu. Cum s-a ajuns la concediere
20:20
Angajat Lidl, dat afară după un deceniu pentru o apă de 1 leu. Cum s-a ajuns la concediere
ACTUALITATE România importă fructe și legume de miliarde de euro. Comerciații dau vina și pe cumpărătorii care preferă aspectul în detrimentul calității
20:20
România importă fructe și legume de miliarde de euro. Comerciații dau vina și pe cumpărătorii care preferă aspectul în detrimentul calității
STATISTICĂ Topul impozitului pe venit din Europa în 2026. În ce țară se plătește cel mai mult și unde cel mai puțin
19:25
Topul impozitului pe venit din Europa în 2026. În ce țară se plătește cel mai mult și unde cel mai puțin
AGRICULTURĂ Primele roșii românești apar în piețe în martie. Cât va costa un kilogram
18:50
Primele roșii românești apar în piețe în martie. Cât va costa un kilogram
CONTROVERSĂ Nicușor Dan l-a supărat pe CTP cu decizia de a merge în SUA: „România se consacră politic în poziția de țară de clasa a doua”
18:43
Nicușor Dan l-a supărat pe CTP cu decizia de a merge în SUA: „România se consacră politic în poziția de țară de clasa a doua”
Mediafax
Un român a încercat să răpească un copil într-un magazin din Italia. El a smuls copilul din brațele mamei și i-a fracturat piciorul
Digi24
„Patrioții furioși” ai Rusiei întorc armele împotriva lui Putin. Cum a ajuns „țarul cel bun” să fie văzut ca impostorul de la Kremlin
Cancan.ro
Persoanele care ar putea să nu mai plătească impozite deloc. Bolojan a făcut anunțul
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, apariție îndrăzneață de Ziua Îndrăgostiților!
Adevarul
Ce ne rezervă 2026 pentru fiecare zodie, conform horoscopului chinezesc. Anul „Calului de foc” începe pe 17 februarie
Mediafax
O cunoscută companie revine în România și anunță că extinde serviciile de livrare în Europa. Care sunt celelalte țări
Click
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Cancan.ro
Cum putea fi salvată femeia din București care a ars în mașina cuprinsă de flăcări: 'Dacă avea...'
Ce se întâmplă doctore
O mai știți pe Fata Morgana?! Cum arată acum după ce a învins cancerul de piele. Imagini senzuale cu bruneta
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Citatul zilei de la Enzo Ferrari, omul care ura vacanțele: „Nu am plecat niciodată într-o călătorie adevărată”
Descopera.ro
Cercetătorii au surprins pentru prima dată cum se târăsc micile marsupiale spre marsupiul mamei lor
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O femeie goală pușcă primește în casă curierul. Îl duce în dormitor şi...
Descopera.ro
Sunt răsăriturile și apusurile mai spectaculoase iarna?
DESTINAȚII Un nou trend în rândul românilor pentru 2026. Își aleg vacanțe în zonele cu risc. Cât costă un circuit în Irak sau Uganda
20:21
Un nou trend în rândul românilor pentru 2026. Își aleg vacanțe în zonele cu risc. Cât costă un circuit în Irak sau Uganda
EDITORIAL Cu Justiția în zbor # deasupra unui cuib de cuci!
20:05
Cu Justiția în zbor # deasupra unui cuib de cuci!
DESTINAȚII Topul celor mai primitoare orașe din lume. Șapte dintre ele sunt în Europa
19:35
Topul celor mai primitoare orașe din lume. Șapte dintre ele sunt în Europa
FOTO Punch, un pui de maimuță din Japonia abandonat de mama sa, a devenit viral după ce și-a găsit alinarea într-o jucărie de pluș
19:13
Punch, un pui de maimuță din Japonia abandonat de mama sa, a devenit viral după ce și-a găsit alinarea într-o jucărie de pluș
FLASH NEWS Donald Trump: „Consiliul pentru Pace Va fi cel mai important organism internațional din istorie”. Nicușor Dan a anunțat că merge la prima reuniune
18:51
Donald Trump: „Consiliul pentru Pace Va fi cel mai important organism internațional din istorie”. Nicușor Dan a anunțat că merge la prima reuniune
EXCLUSIV Ce înseamnă rolul României de observator în Consiliul de Pace al lui Trump? Ștefan Popescu, analiza momentului: „Această participare poate însemna reînnodarea dialogului politic cu SUA”
18:49
Ce înseamnă rolul României de observator în Consiliul de Pace al lui Trump? Ștefan Popescu, analiza momentului: „Această participare poate însemna reînnodarea dialogului politic cu SUA”

Cele mai noi

Trimite acest link pe