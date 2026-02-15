Ministrul Agriculturii explică de ce ficățeii de pui din Brazilia au prețul la jumătate: „Folosesc hormoni de creștere”

Invitat la Antena 3 CNN, Ministrul Agriculturii a explicat diferențele de preț dintre ficățeii de pui din Brazilia și cei din România.

Ministrul Agriculturii a explicat motivul pentru care ficățeii de pui din Brazilia au prețul la jumătate

„(n.r. motivul pentru care ficățeii de pui din Brazilia au prețul la jumătate) Folosesc hormoni de creștere. Orice produs intrat din zona Mercosur este produs european. La 15 iulie 2025 am solicitat același mecanism pe care l-am aplicat companiilor care fac import din zona Ucrainei. Am cerut ca fiecare stat să poată licenția companiile care aduc produsele din zona Mercosur, iar acestea să le comercializeze pe teritoriul țării unde s-a realizat importul”.

Declarația oficialului vine în contextul în care mulți români aleg produsele de import mai ieftine fără să cunoască condițiile în care acestea sunt produse sau transportate.

Potrivit unei postări a Asociația pentru Protecția Consumatorilor din România, ficatul congelat din Mercosur (în special din Brazilia) poate fi găsit la 9,99 lei/kg, cel din Polonia ajunge la 12,21 lei/kg, în timp ce ficatul proaspăt românesc depășește 24 lei/kg.

Experții atenționează că, deși prețul mai mic pare tentant, ficatul de import poate fi asociat cu utilizarea hormonilor de creștere și condiții de procesare și transport asupra cărora consumatorul nu are niciun control.

