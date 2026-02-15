Ciolacu, rafale către Bolojan: „A spus că țara intră în incapacitate de plată / A creat o tragedie ca apoi să creeze un salvator”

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, îl acuză pe primul ministru Ilie Bolojan că a folosit informații alarmiste pentru a manipula opinia publică și a-și crea un rol de „salvator”.

Marcel Ciolacu: ”Nimeni nu știe ce urmează”

Ciolacu susține că declarațiile premierului au vizat mai degrabă construirea unei imagini publice decât o analiză reală a situației economice, subliniind că România se confruntă cu provocări financiare reale, dar gestionate în paralel cu alte state europene.

„Trăim mai bine sau mai rău? Din toate punctele de vedere, nimeni nu știe ce urmează. Toate statele au făcut corecții, dar nu au intrat peste sănătate și educație”, a declarat Ciolacu.

Liderul PSD a continuat: De ce face aceste lucruri? Totul e un joc de imagine. Noi plătim dobânzi mai mari decât am plătit în 2023 și 2024, ca să creeze o tragedie și să apară un salvator. E o manipulare. Am plătit cu 7 miliarde de lei dobânzi mai mari din diferența de dobândă.”