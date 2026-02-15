Angajat Lidl, dat afară după un deceniu pentru o apă de 1 leu. Cum s-a ajuns la concediere

Un angajat al retailerului Lidl a rămas fără loc de muncă după ce a consumat o sticlă de apă în valoare de 17 pence, echivalentul a aproximativ un leu, fără să o plătească. Incidentul, petrecut într-un magazin din Wincanton, a ajuns în instanță, unde decizia companiei a fost confirmată, potrivit publicației The Independent.

Angajatul susține că produsul urma să fie aruncat

Julian Oxborough lucra de peste zece ani în magazinul respectiv, iar incidentul s-a produs în iulie 2024, în timpul unei ture la casa de marcat. Un client a lăsat pe tejghea o sticlă de apă fără cod de bare, după ce a ales un alt produs pentru achiziție.

Ulterior, angajatul a băut din sticla rămasă, continuând să deservească alți clienți. A doua zi, un manager a observat produsul și a cerut verificarea imaginilor de pe camerele de supraveghere.

În cadrul anchetei interne, Oxborough a declarat că era deshidratat și că a considerat că sticla urma să fie casată. El a recunoscut că nu a achitat produsul și a afirmat că este posibil să fi uitat să o facă. În fața instanței, bărbatul a susținut că nu a acționat cu rea intenție, invocând oboseala, stresul, căldura și starea de rău din ziua respectivă.

Compania a invocat politica de toleranță zero

Reprezentanții retailerului au precizat că angajatul era familiarizat cu regulile interne și că avea posibilitatea să raporteze incidentul ulterior, însă nu a făcut acest lucru. Managerii au subliniat existența unei politici stricte privind consumul produselor neplătite, indiferent de valoarea lor.

Cazul a fost analizat de un tribunal de muncă din Southampton, care a respins plângerea privind concedierea abuzivă și a stabilit că angajatorul a respectat procedurile disciplinare prevăzute de regulamentul intern.

