Angajat Lidl, dat afară după un deceniu pentru o apă de 1 leu. Cum s-a ajuns la concediere

Un angajat al retailerului Lidl a rămas fără loc de muncă după ce a consumat o sticlă de apă în valoare de 17 pence, echivalentul a aproximativ un leu, fără să o plătească. Incidentul, petrecut într-un magazin din Wincanton, a ajuns în instanță, unde decizia companiei a fost confirmată, potrivit publicației The Independent.
Julian Oxborough lucra de peste zece ani în magazinul respectiv, iar incidentul s-a produs în iulie 2024, în timpul unei ture la casa de marcat. Un client a lăsat pe tejghea o sticlă de apă fără cod de bare, după ce a ales un alt produs pentru achiziție.
Ulterior, angajatul a băut din sticla rămasă, continuând să deservească alți clienți. A doua zi, un manager a observat produsul și a cerut verificarea imaginilor de pe camerele de supraveghere.
În cadrul anchetei interne, Oxborough a declarat că era deshidratat și că a considerat că sticla urma să fie casată. El a recunoscut că nu a achitat produsul și a afirmat că este posibil să fi uitat să o facă. În fața instanței, bărbatul a susținut că nu a acționat cu rea intenție, invocând oboseala, stresul, căldura și starea de rău din ziua respectivă.
Reprezentanții retailerului au precizat că angajatul era familiarizat cu regulile interne și că avea posibilitatea să raporteze incidentul ulterior, însă nu a făcut acest lucru. Managerii au subliniat existența unei politici stricte privind consumul produselor neplătite, indiferent de valoarea lor.
Cazul a fost analizat de un tribunal de muncă din Southampton, care a respins plângerea privind concedierea abuzivă și a stabilit că angajatorul a respectat procedurile disciplinare prevăzute de regulamentul intern.
AUTORUL RECOMANDĂ
Ce SALARIU are un angajat Lidl, care lucrează în depozit. La venitul lunar se mai adaugă și unele beneficii speciale