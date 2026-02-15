Prima pagină » Social » Un nou trend în rândul românilor pentru 2026. Își aleg vacanțe în zonele cu risc. Cât costă un circuit în Irak sau Uganda

Un nou trend în rândul românilor pentru 2026. Își aleg vacanțe în zonele cu risc. Cât costă un circuit în Irak sau Uganda

15 feb. 2026, 20:21, Social
Un nou trend în rândul românilor pentru 2026. Își aleg vacanțe în zonele cu risc. Cât costă un circuit în Irak sau Uganda

În timp ce unii oameni visează la un sejur pe malul Mediteranei pe un șezlong, alții caută vacanțe în zone cu risc de conflict, precum Irakul.

Agențiile românești oferă în 2026 inclusiv circuite în fostele republici sovietice și în statele Americii de Sud, relatează ProTv.

Românii aleg destinații în zonele cu risc

Irakul este cea mai stranie destinație de vacanță în 2026, mai ales din cauza conflictelor militare, statul român este sfătuit să evite orice călătorie în zonă. Un circuit al vechii Mesopotamii, cu Babilon și Bagdad, costă până la 2000 de euro. Turiștii merg doar cu asigurare medicală și de viață, care acoperă și repatrierea în caz de deces.

2200 de euro de persoană este prețul unui pachet pentru Cuba și 4000 de euro pentru Columbia și Panama. Iar pentru un concediu în Uganda, fiecare turist plătește 4700 de euro.

Ce presupune o vacanță într-o astfel de zonă

Ce înseamnă, de fapt, o vacanță în destinații atipice? În primul rând, bugete mai consistente, uneori un grad mai ridicat de risc și o confruntare directă cu o cultură profund diferită de cea cu care suntem obișnuiți. Tocmai de aceea, înainte de a face o alegere, este recomandat să verificați atenționările publicate de Ministerul Afacerilor Externe.

În plus, pregătiți-vă din timp: învățați expresii de bază în limba locală, iar odată ajunși la destinație, fiți vigilenți și evitați zonele sau situațiile cunoscute drept capcane pentru turiști.

Pentru o incursiune în Uzbekistan și pe celebrul Drumul Mătăsii, turiștii trebuie să scoată din buzunar între 1.100 și 1.500 de euro. Un circuit care include Kârgâzstan și Kazahstan ajunge la aproximativ 2.500 de euro.

O vacanță de 10 zile în fostul spațiu iugoslav – cu opriri în Serbia, Bosnia și Herțegovina, Muntenegru, Slovenia și Macedonia de Nord – poate costa până la 1.900 de euro.

În 2025, aproximativ 80 de grupuri de turiști români au ales ca destinație China, iar prețul unui circuit se situează în jurul valorii de 2.200 de euro.

Recomandările autorului:

Recomandarea video

Mediafax
Un român a încercat să răpească un copil într-un magazin din Italia. El a smuls copilul din brațele mamei și i-a fracturat piciorul
Digi24
„Patrioții furioși” ai Rusiei întorc armele împotriva lui Putin. Cum a ajuns „țarul cel bun” să fie văzut ca impostorul de la Kremlin
Cancan.ro
Persoanele care ar putea să nu mai plătească impozite deloc. Bolojan a făcut anunțul
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, apariție îndrăzneață de Ziua Îndrăgostiților!
Adevarul
Ce ne rezervă 2026 pentru fiecare zodie, conform horoscopului chinezesc. Anul „Calului de foc” începe pe 17 februarie
Mediafax
O cunoscută companie revine în România și anunță că extinde serviciile de livrare în Europa. Care sunt celelalte țări
Click
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Cancan.ro
Cum putea fi salvată femeia din București care a ars în mașina cuprinsă de flăcări: 'Dacă avea...'
Ce se întâmplă doctore
O mai știți pe Fata Morgana?! Cum arată acum după ce a învins cancerul de piele. Imagini senzuale cu bruneta
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Citatul zilei de la Enzo Ferrari, omul care ura vacanțele: „Nu am plecat niciodată într-o călătorie adevărată”
Descopera.ro
Cercetătorii au surprins pentru prima dată cum se târăsc micile marsupiale spre marsupiul mamei lor
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O femeie goală pușcă primește în casă curierul. Îl duce în dormitor şi...
Descopera.ro
Sunt răsăriturile și apusurile mai spectaculoase iarna?
ANUNȚ Donald Trump anunță prima investiție pentru reconstrucția Fâșiei Gaza. Țările din „Consiliul pentru Pace” vor aloca peste 5 miliarde de dolari
20:42
Donald Trump anunță prima investiție pentru reconstrucția Fâșiei Gaza. Țările din „Consiliul pentru Pace” vor aloca peste 5 miliarde de dolari
ULTIMA ORĂ Ministrul Agriculturii explică de ce ficățeii de pui din Brazilia au prețul la jumătate: „Folosesc hormoni de creștere”
20:42
Ministrul Agriculturii explică de ce ficățeii de pui din Brazilia au prețul la jumătate: „Folosesc hormoni de creștere”
ACTUALITATE Mihaela Bilic. Cum alegem mititeii „sănătoși”. Porc, vită sau oaie? Sfatul expertului: „Porția corectă variază între 2 și 6 bucăți”
20:34
Mihaela Bilic. Cum alegem mititeii „sănătoși”. Porc, vită sau oaie? Sfatul expertului: „Porția corectă variază între 2 și 6 bucăți”
INEDIT Angajat Lidl, dat afară după un deceniu pentru o apă de 1 leu. Cum s-a ajuns la concediere
20:20
Angajat Lidl, dat afară după un deceniu pentru o apă de 1 leu. Cum s-a ajuns la concediere
ACTUALITATE România importă fructe și legume de miliarde de euro. Comerciații dau vina și pe cumpărătorii care preferă aspectul în detrimentul calității
20:20
România importă fructe și legume de miliarde de euro. Comerciații dau vina și pe cumpărătorii care preferă aspectul în detrimentul calității
EDITORIAL Cu Justiția în zbor # deasupra unui cuib de cuci!
20:05
Cu Justiția în zbor # deasupra unui cuib de cuci!

Cele mai noi

Trimite acest link pe