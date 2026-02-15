Un nou trend în rândul românilor pentru 2026. Își aleg vacanțe în zonele cu risc. Cât costă un circuit în Irak sau Uganda

În timp ce unii oameni visează la un sejur pe malul Mediteranei pe un șezlong, alții caută vacanțe în zone cu risc de conflict, precum Irakul.

Agențiile românești oferă în 2026 inclusiv circuite în fostele republici sovietice și în statele Americii de Sud, relatează ProTv.

Românii aleg destinații în zonele cu risc

Irakul este cea mai stranie destinație de vacanță în 2026, mai ales din cauza conflictelor militare, statul român este sfătuit să evite orice călătorie în zonă. Un circuit al vechii Mesopotamii, cu Babilon și Bagdad, costă până la 2000 de euro. Turiștii merg doar cu asigurare medicală și de viață, care acoperă și repatrierea în caz de deces.

2200 de euro de persoană este prețul unui pachet pentru Cuba și 4000 de euro pentru Columbia și Panama. Iar pentru un concediu în Uganda, fiecare turist plătește 4700 de euro.

Ce presupune o vacanță într-o astfel de zonă

Ce înseamnă, de fapt, o vacanță în destinații atipice? În primul rând, bugete mai consistente, uneori un grad mai ridicat de risc și o confruntare directă cu o cultură profund diferită de cea cu care suntem obișnuiți. Tocmai de aceea, înainte de a face o alegere, este recomandat să verificați atenționările publicate de Ministerul Afacerilor Externe.

În plus, pregătiți-vă din timp: învățați expresii de bază în limba locală, iar odată ajunși la destinație, fiți vigilenți și evitați zonele sau situațiile cunoscute drept capcane pentru turiști.

Pentru o incursiune în Uzbekistan și pe celebrul Drumul Mătăsii, turiștii trebuie să scoată din buzunar între 1.100 și 1.500 de euro. Un circuit care include Kârgâzstan și Kazahstan ajunge la aproximativ 2.500 de euro.

O vacanță de 10 zile în fostul spațiu iugoslav – cu opriri în Serbia, Bosnia și Herțegovina, Muntenegru, Slovenia și Macedonia de Nord – poate costa până la 1.900 de euro.

În 2025, aproximativ 80 de grupuri de turiști români au ales ca destinație China, iar prețul unui circuit se situează în jurul valorii de 2.200 de euro.

Recomandările autorului: