Mihaela Bilic, specialistul în nutriție, ne îndeamnă să alegem micii cu un conținut redus de grăsime, fără un gust excesiv de usturoi și fără o cantitate mare de bicarbonat. De ce este important să ținem cont de aceste detalii? Pentru că astfel favorizăm o digestie mai ușoară și evităm disconfortul gastric sau arsurile stomacale.

Potrivit Mihaelei Bilic, micii care își micșorează considerabil volumul atunci când sunt puși pe grătar nu reprezintă o alegere inspirată. Aceștia pot avea un conținut prea mare de grăsime. În ceea ce privește opțiunile mai dietetice, medicul recomandă micii din carne de porc. „Ce înseamnă mici buni? Să nu aibă gust puternic de usturoi, să fie cu puțină grăsime și bicarbonat, să nu cadă greu la digestie, să nu dea arsuri și să nu-ți rămână pe gât un gust de mici persistent. Cum vă dați seama că au prea multă grăsime? După cum se comportă la gătit: dacă scad prea tare ca volum, adică «se topesc», nu e semn bun. Cât despre calorii, acestea variază între 220 și 260 cal/100 g, iar micii de porc sunt mai dietetici. Porția corectă variază între 2 și 6 bucăți… fiecare după cât îl ține cureaua!”, a scris Mihaela Bilic pe contul său de Facebook.

Atenție la carnea tocată

Micii reprezintă carne tocată condimentată pentru un gust unic, însă Mihaela Bilic recomandă să nu consumăm des acest tip de carne, și să optăm pentru cea întreagă, nu mărunțită.

„Când vine vorba de carne, tot ce este tocat, mărunțit sau transformat într-o pastă poate ascunde ingrediente nedorite. De la mezeluri la preparate de bază, alegeți variantele care păstrează forma naturală a cărnii, așa cum provine ea de la animal. Mai bine pastramă sau mușchi afumat decât salam și parizer, mai bine friptură sau frigărui decât chiftea, semipreparate pane sau șaorma. Tot ce este tocat conține un adaos mare de grăsime, care leagă compoziția, dar și amidon și zahăr, care dau consistență și gust. Carnea este un aliment nobil; merită efortul să o mestecați chiar voi, nu să o luați mărunțită de alții”, a scris Mihaela Bilic pe Facebook.

