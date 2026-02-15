Donald Trump a anunțat duminică, pe contul său de Truth Social, că statele membre ale noului „Consiliu pentru Pace” au promis deja peste 5 miliarde de dolari pentru eforturile umanitare și de reconstrucție pentru Fâșia Gaza. Pledoariile oficiale vor fi confirmate joi, pe 19 noiembrie, când este programată prima reuniune oficială a Consiliului la Washington.

Trump anunță prima investiție pentru Fâșia Gaza

Donald Trump a făcut un anunț premergător primei întâlniri de pe 19 februarie și a anunțat că statele semnatare din Consiliul pentru Pace au promis o donație inițială de 5 miliarde de dolari pentru reconstrucția Gazei, devastată de război. Cu toate acestea, deși suma este semnificativă, Banca Mondială și Națiunile Unite au estimat că reconstrucția ar putea costa până la 70 de miliarde de dolari.

În noul organism internațional creat de președintele american, Donald Trump a solicitat națiunilor care doresc un loc permanent în „Consiliul pentru Pace” să plătească 1 miliard de dolari anual. În primă fază, doar 20 de țări s-au alăturat oficial inițiativei, printre care Israel, Turcia, Egipt, Arabia Saudită, Qatar, Argentina sau Maroc. Din partea europeană, doar Ungaria și Bulgaria și-au arătat interesul și au semnat în Carta fondatoare.

„Consiliul pentru pace este cel mai important organism internațional din istorie”

Deși a fost creat inițial pentru a sprijini implementarea păcii și reconstrucția Fâșiei Gaza, proiectul lui Donald Trump a fost prezentat ulterior ca o alternativă la mecanismele tradiționale ale Organizației Națiunilor Unite. Președintele SUA a descris acest proiect pe Truth Social ca fiind „cel mai important organism internațional din istorie”.

Pe lângă sprijinul financiar, Trump a anunțat și angajamente pentru securitate, unde statele membre vor trimite mii de soldați pentru a forma o Forță Internațională de Stabilizare și pentru a sprijini poliția locală. Pentru început, Indonezia s-a oferit să desfășoare până la 8.000 de soldați.

Recomandările autorului: