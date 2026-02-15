Prima pagină » Știri externe » Donald Trump anunță prima investiție pentru reconstrucția Fâșiei Gaza. Țările din „Consiliul pentru Pace” vor aloca peste 5 miliarde de dolari

Donald Trump anunță prima investiție pentru reconstrucția Fâșiei Gaza. Țările din „Consiliul pentru Pace” vor aloca peste 5 miliarde de dolari

15 feb. 2026, 20:42, Știri externe
Donald Trump anunță prima investiție pentru reconstrucția Fâșiei Gaza. Țările din „Consiliul pentru Pace” vor aloca peste 5 miliarde de dolari

Donald Trump a anunțat duminică, pe contul său de Truth Social, că statele membre ale noului „Consiliu pentru Pace” au promis deja peste 5 miliarde de dolari pentru eforturile umanitare și de reconstrucție pentru Fâșia Gaza. Pledoariile oficiale vor fi confirmate joi, pe 19 noiembrie, când este programată prima reuniune oficială a Consiliului la Washington.

Trump anunță prima investiție pentru Fâșia Gaza

Donald Trump a făcut un anunț premergător primei întâlniri de pe 19 februarie și a anunțat că statele semnatare din Consiliul pentru Pace au promis o donație inițială de 5 miliarde de dolari pentru reconstrucția Gazei, devastată de război. Cu toate acestea, deși suma este semnificativă, Banca Mondială și Națiunile Unite au estimat că reconstrucția ar putea costa până la 70 de miliarde de dolari.

În noul organism internațional creat de președintele american, Donald Trump a solicitat națiunilor care doresc un loc permanent în „Consiliul pentru Pace” să plătească 1 miliard de dolari anual. În primă fază, doar 20 de țări s-au alăturat oficial inițiativei, printre care Israel, Turcia, Egipt, Arabia Saudită, Qatar, Argentina sau Maroc. Din partea europeană, doar Ungaria și Bulgaria și-au arătat interesul și au semnat în Carta fondatoare.

„Consiliul pentru pace este cel mai important organism internațional din istorie”

Deși a fost creat inițial pentru a sprijini implementarea păcii și reconstrucția Fâșiei Gaza, proiectul lui Donald Trump a fost prezentat ulterior ca o alternativă la mecanismele tradiționale ale Organizației Națiunilor Unite. Președintele SUA a descris acest proiect pe Truth Social ca fiind „cel mai important organism internațional din istorie”.

Pe lângă sprijinul financiar, Trump a anunțat și angajamente pentru securitate, unde statele membre vor trimite mii de soldați pentru a forma o Forță Internațională de Stabilizare și pentru a sprijini poliția locală. Pentru început, Indonezia s-a oferit să desfășoare până la 8.000 de soldați.

Recomandările autorului:

„Europa este un gigant adormit”. Keir Starmer îndeamnă la Conferința de Securitate de la München la trezire militară și la un NATO mai european

Statele Unite l-au capturat pe Maduro cu ajutorul inteligenței artificiale. Pentagonul a folosit modelul Claude în timpul raidului din Venezuela

Zelenski și Orban, replici tăioase în marja Conferinței de la München. După ironia la adresa mărimii burții lui Orban, premierul maghiar ripostează

Recomandarea video

Citește și

FOTO Punch, un pui de maimuță din Japonia abandonat de mama sa, a devenit viral după ce și-a găsit alinarea într-o jucărie de pluș
19:13
Punch, un pui de maimuță din Japonia abandonat de mama sa, a devenit viral după ce și-a găsit alinarea într-o jucărie de pluș
FLASH NEWS Donald Trump: „Consiliul pentru Pace Va fi cel mai important organism internațional din istorie”. Nicușor Dan a anunțat că merge la prima reuniune
18:51
Donald Trump: „Consiliul pentru Pace Va fi cel mai important organism internațional din istorie”. Nicușor Dan a anunțat că merge la prima reuniune
CONTROVERSĂ O femeie a fost șocată de reacția baristei atunci când a lăsat tips 20% pentru o cafea de 5 dolari
18:18
O femeie a fost șocată de reacția baristei atunci când a lăsat tips 20% pentru o cafea de 5 dolari
INEDIT Orașul de basm care se află la granița a trei țări și se află la doar 40 de minute de zbor de România
17:49
Orașul de basm care se află la granița a trei țări și se află la doar 40 de minute de zbor de România
MILITAR Karol Nawrocki vrea o Polonie nucleară: „Sunt un susținător al aderării la un proiect nuclear. Atitudinea Rusiei față de Polonia este una agresivă”
17:47
Karol Nawrocki vrea o Polonie nucleară: „Sunt un susținător al aderării la un proiect nuclear. Atitudinea Rusiei față de Polonia este una agresivă”
INEDIT Primul motan al Marii Britanii a împlinit 15 ani. Larry este cea mai importantă pisică politică
17:32
Primul motan al Marii Britanii a împlinit 15 ani. Larry este cea mai importantă pisică politică
Mediafax
Un român a încercat să răpească un copil într-un magazin din Italia. El a smuls copilul din brațele mamei și i-a fracturat piciorul
Digi24
„Patrioții furioși” ai Rusiei întorc armele împotriva lui Putin. Cum a ajuns „țarul cel bun” să fie văzut ca impostorul de la Kremlin
Cancan.ro
Persoanele care ar putea să nu mai plătească impozite deloc. Bolojan a făcut anunțul
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, apariție îndrăzneață de Ziua Îndrăgostiților!
Adevarul
Ce ne rezervă 2026 pentru fiecare zodie, conform horoscopului chinezesc. Anul „Calului de foc” începe pe 17 februarie
Mediafax
O cunoscută companie revine în România și anunță că extinde serviciile de livrare în Europa. Care sunt celelalte țări
Click
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Cancan.ro
Cum putea fi salvată femeia din București care a ars în mașina cuprinsă de flăcări: 'Dacă avea...'
Ce se întâmplă doctore
O mai știți pe Fata Morgana?! Cum arată acum după ce a învins cancerul de piele. Imagini senzuale cu bruneta
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Citatul zilei de la Enzo Ferrari, omul care ura vacanțele: „Nu am plecat niciodată într-o călătorie adevărată”
Descopera.ro
Cercetătorii au surprins pentru prima dată cum se târăsc micile marsupiale spre marsupiul mamei lor
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O femeie goală pușcă primește în casă curierul. Îl duce în dormitor şi...
Descopera.ro
Sunt răsăriturile și apusurile mai spectaculoase iarna?

Cele mai noi

Trimite acest link pe