BANC | „Bulă, iar bei? Mi-ai promis că devii alt om”

07 oct. 2025, 15:57, Bancuri
BANC |

În această zi de marți, Gândul.ro vă propune o porție de râs savuroasă. De această dată, principalul personal al bancului este bine-cunoscutul Bulă care are un dialog cu iubita, Bubulina.

– Bulă, iar bei? Mi-ai promis că te schimbi, că devii alt om.

– Și exact asta am făcut Bubulino! Chiar am venit alt om, doar că și ăstuia nou îi place să bea.

Dinamovistul și câinele

Un dinamovist merge împreună cu câinele său într-un bar pentru a vedea un meci de campionat al favoriților.

La fiecare gol al roș-albilor, patrupedul schelălăia de mama focului, se ridica în două labe și țopăia, dădea din coadă, sărea bucuros pe masă, făcea tumbe.

Uimit nevoie mare, barmanul îi zice stăpânului:

– Domnule, incredibil ce câine ai! N-am mai văzut așa ceva! Dar, spune-mi și mie, dacă se bucură la modul ăsta la un meci de campionat, cum se manifestă în Liga Campionilor? Citește continuarea aici

Banc | „Ce ai pățit la ochi?”

– Ce ai pățit la ochi?

– M-a lovit nevasta.

– De ce?

– I-am vorbit cu „tu”.

– Pfff, dar ce fel de relație aveți de te-a lovit pentru atâta lucru?

– Păi aseară, când mâncam, mi-a zis:…Citește continuarea aici

Bulă, la sfârșitul anului școlar: „Mamă, ești o femeie norocoasă!”

La sfârșitul anului școlar, Bulă îi spune mamei sale:
– Mamă, ești o femeie norocoasă!
– De ce, fiule?
– Nu mai trebuie să-mi … Citește continuarea aici

Bulă era la spitalul de nebuni

Bulă era la spitalul de nebuni pentru că se credea grăunte. La fiecare 3 ani, venea inspecția. Vine și-l întreabă:

– Bulă, ce ești tu?

– Grăunte.

– Bă, ești nebun. Mai stai 3 ani!

Și tot așa, vreo 9 ani, de s-au săturat ăia de la spital de el și-i spun:

– Mă, Bulă, când te mai întreabă ăștia ce ești, zi și tu că ești om.

Vine inspecția:

– Ce ești tu, bă, Bulă?

– OM!

Felicitări! Fericire! Bulă pleacă, își face bagajul, iese pe poartă, dar după 2 minute vine alergând și gâfâind înapoi, speriat tot.

– Ce este, mă, Bulă? Citește continuarea aici

