BANC | „Bulă, mergem la pescuit?”

Gândul.ro vă propune un banc pentru o porție copioasă de râs în ultima zi din weekend. Ca de obicei, protagonistul este Bulă care are de când să meargă la pescuit alături de amicul său Ștrulă.

– Bulă, mergem la pescuit?

– Mergem, Ștrulă!

– Iau și berea din frigider?

– Ia-o, Bulă!

– Iau si vinul ala de la socrul meu?

– Ia-l, Bulă!

– Dar undițele le mai iau?

– N-are rost, că nu mai avem loc de ele.

Alte bancuri amuzante

O pereche se ceartă în japoneză:

– Okita tsa ua ka maj tsu!

Soțul îi răspunde nervos:

– Tokaa anji rooki sakaa nji to!

Ea începe să plângă și printre suspine îi spune:

– Takato go nogutu, kemi ma tso aa. Anka to nooku sa.

El o strânge în brațe, o sărută și îi spune:

– Katoo na. Asaaki gwa ta ne! Vezi continuarea aici

Patronul și tânărul leneș

Patronul unei întreprinderi se hotărăște să meargă să facă o vizita neanunțată muncitorilor, să vadă cum lucrează aceștia. Plimbându-se pe șantier, vede la un moment dat un tânăr care fuma tacticos la umbra unui pom, rezemat comod de trunchiul copacului.

Văzând ca tânărul nu se sinchisește de apariția lui, patronul se apropie de el și îl întreabă:

– Cu cat ești tu plătit pe lună?

– Cu 150 de Euro, răspunde băiatul.

– Uite aici îți dau 150 Euro, dar cară-te și să nu te mai văd pe aici!

Tânărul ia banii si pleacă.

Nervos, patronul îl cheamă pe șeful de șantier si îl întreabă:

– De cat timp lucra leneșul asta în firma mea? Vezi continuarea aici

Proaspăt căsătorit, Bulă este recrutat și repartizat la „vânătorii de munte”

După 6 luni de instrucție fără nicio permisie, în plină iarnă, unitatea pornește într-o aplicație pe munte, chiar pe lângă comuna unde Bulă își lăsase nevasta. Omenos, comandantul îi acordă o permisie de o noapte. Fericit, Bula își pune schiurile si „zboară” spre mult dorita-i soție. A doua zi, întors la unitate, Bulă le zice colegilor lui:

– Cine-mi spune care sunt primele trei lucruri pe care le-am făcut aseară, când am ajuns acasă?

– Primul lucru: ți-ai salutat familia.

– Greșit! Prima dată, m-am culcat cu nevastă-mea! Al doilea lucru?

– Ți-ai salutat familia! Vezi continuarea aici

Recomandările autorului: