BANC | „Bulă, mergem la pescuit?”

12 oct. 2025, 16:34, Bancuri
Gândul.ro vă propune un banc pentru o porție copioasă de râs în ultima zi din weekend. Ca de obicei, protagonistul este Bulă care are de când  să meargă la pescuit alături de amicul său Ștrulă.

– Bulă, mergem la pescuit?

– Mergem, Ștrulă!

– Iau și berea din frigider?

– Ia-o, Bulă!

– Iau si vinul ala de la socrul meu?

– Ia-l, Bulă!

– Dar undițele le mai iau?

– N-are rost, că nu mai avem loc de ele.

