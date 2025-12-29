Prima pagină » Actualitate » „Hai libertate!” George Simion comentează dur amânarea deciziei CCR pe pensiile magistraților

29 dec. 2025, 12:16, Actualitate
George Simion a reacționat pe pagina sa de Facebook, după ce ședința Curții Constituționale privind pensiile speciale ale magistraților a fost amânată din nou. Liderul AUR a criticat întârzierea deciziei și modul în care funcționează instituția.

Ședința CCR, care urma să decidă soarta pensiilor speciale ale magistraților, a fost amânată din cauza lipsei cvorumului. Din cei nouă judecători, doar cinci au fost prezenți, iar următorul termen a fost stabilit pentru 16 ianuarie 2026, deși legea trebuia să intre în vigoare la 1 ianuarie.

George Simion și-a exprimat nemulțumirea pe pagina sa de Facebook: „CCR – autoarea loviturii de stat. Ce pretenții să avem de la un stat capturat, putred și corupt? HAI LIBERTATE!”, a scris George Simion pe rețelele de socializare.

Patru judecători – Cristian Deliorga, Gheorghe Stan, Bogdan Licu și Mihai Busuioc – au cerut un studiu de impact privind reforma pensiilor magistraților, iar fără participarea lor, CCR nu poate lua o decizie legală.

Aceasta este deja a treia ședință care trebuia să clarifice soarta pensiilor magistraților, iar amânările repetate adâncesc incertitudinea și cresc presiunea publică și politică asupra Curții. Următorul termen va avea loc pe 16 ianuarie și va fi atent urmărit, pentru a vedea dacă CCR va reuși să ia o decizie definitivă privind aplicarea pensiilor speciale.

