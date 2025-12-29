Investiție majoră în Armata Română: Northrop Grumman vrea să implice ROMARM și Aerostar în producția de radare mobile

Compania americană Northrop Grumman, unul dintre liderii mondiali în tehnologie aerospațială și de apărare, intenționează să colaboreze cu ROMARM și Aerostar pentru producția sistemelor radar mobile G/ATOR, menite să consolideze protecția spațiului aerian național și flancul estic al NATO, anunță Profit.ro.

Colaborare strategică între companiile române ști și gigantul american

Craig Doty, Manager of Business Development la Northrop Grumman, a declarat pentru sursa citată: „Planificăm ca atât ROMARM, cât și Aerostar să coproducă componente ale sistemului G/ATOR și să acționeze ca depozit de aprovizionare pentru asistența continuă a sistemelor G/ATOR din România. Numărul radarelor va depinde de solicitările României pentru protecția spațiului său aerian și a flancului estic al NATO.”

În ultimele luni, atât ROMARM, cât și Aerostar au semnat deja acorduri de colaborare cu Northrop Grumman, iar producția este programată să înceapă imediat, aliniată cu calendarul de achiziții al Armatei Române. Pe viitor, tehnologia ar putea fi extinsă și pentru alte țări.

G/ATOR – radar multifunc țional pentru supraveghere și control

Sistemul G/ATOR (Ground / Air Task-Oriented Radar) este un radar mobil, capabil să detecteze și să urmărească simultan avioane, rachete, drone și artilerie, oferind supraveghere aeriană, controlul focului și managementul traficului aerian. Tehnologia este utilizată de Forțele Marine și Forțele Aeriene ale SUA, iar recent a beneficiat de o actualizare software care crește distanța de detecție și viteza de răspuns la amenințări.

Northrop Grumman, fondată în 1994 prin fuziunea Northrop Corporation cu Grumman Corporation, a raportat pentru 2024 venituri de peste 40 de miliarde de dolari, consolidându-și poziția de lider global în industria aerospațială și de apărare.

