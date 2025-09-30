Prima pagină » Bancuri » Bancul de marți | „Dă-mi, Doamne, 1 milion de euro!”

Bancul de marți | „Dă-mi, Doamne, 1 milion de euro!”

30 sept. 2025, 07:14, Bancuri
Bancul de marți |

Bancul de marți: Doi oameni se rugau în biserică. 

Primul:

-Dă-mi, Doamne, 1 milion de euro să-mi dezvolt afacerea și să-mi mulțumesc familia.

Al doilea:

-Dă-mi, Doamne, 100 de lei să-mi hrănesc familia.

După un timp, primul îi spune celui de0al doilea:

-Auzi, ia de aici 100 de euro și du-te și lasă-l pe Dumnezeu să se concentreze.

