Bancul de marți | „Dă-mi, Doamne, 1 milion de euro!”

Bancul de marți: Doi oameni se rugau în biserică.
Primul:
-Dă-mi, Doamne, 1 milion de euro să-mi dezvolt afacerea și să-mi mulțumesc familia.
Al doilea:
-Dă-mi, Doamne, 100 de lei să-mi hrănesc familia.
După un timp, primul îi spune celui de0al doilea:
-Auzi, ia de aici 100 de euro și du-te și lasă-l pe Dumnezeu să se concentreze.
– Bubulino, tu ai parolat laptopul?
– Da, Bulă!
– Și ce parolă ai pus? – Continuarea AICI
Nu ești român adevărat… dacă nu îți iei concediu de odihnă să
– Aseară un hoț a intrat în apartamentul nostru, pe la ora 2 noaptea.
– Și ce s-a întâmplat, Bulă? – Continuarea AICI
– Alo?!?.. Bună ziua! Suntem de la Orange și dorim să vă facem o ofertă pentru internet!
– Hmmm… Nu cred că e mai bună decât oferta pe care o am!
– Scuzați-mă, dar ce furnizor de internet aveți acum??? – Continuarea AICI
