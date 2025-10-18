Prima pagină » Bancuri » BANC | Bulă și ora de Anatomie

18 oct. 2025, 08:12, Bancuri
BANC | Bulă și ora de Anatomie. Iată bancul de top al zilei. Ce a făcut celebrul personaj la cursuri.

Din nou ora de Anatomie:

-Bulă, cum se numesc ultimii dinți care ne apar în gură?

-Proteză, domnule profesor.

