Un italian și-a aruncat toată agoniseala la gunoi; lingouri de aur în valoare de 130 de mii de euro. Cum a fost recuperată comoara

Un italian în vârstă de 57 de ani a trecut prin clipe de infarct. Omul și-a aruncat din greșeală toate economiile de o viață la gunoi. Acesta deținea lingouri de aur în valoare de 130.000 de euro, pe care le păstra într-o pungă. Din grabă, a confundat pachetul cu lingouri și l-a luat drept gunoi, pe care l-a aruncat într-un tomberon stradal.

La scurt timp, italianul și-a dat seama de greșeala colosală pe care a făcut-o și a alergat la tomberonul unde știa că a aruncat „gunoiul”. Din păcate, mațina de colectare a deșeurilor menajere trecuse, deja, prin zonă, iar tomberonul era gol, publică la Repubblica.

Disperat, bărbatul a mers la poliția din Porto Cesareo, cerând ajutorul carabinierilor. Inițial, aceștia i-au privit cu scepticism povestea, dar, după verificările pe care le-au întreprins, au constatat că bărbatul nu mințise. Carabinierii au analizat imaginile de pe camerele de supraveghere și au constatat că bărbatul, într-adevăr, aruncase la tomberon sacul cu lingouri.

Pe urma mașinii de gunoi

Carabinierii au pornit imediat pe urmele deșeurilor. Au identificat autoutilitara companiei de salubritate care operează în zonă și au reconstituit traseul parcurs de mașina de colectare. Căutările au dus la depozitul de deșeuri din Ugento. Acolo, după o operațiune dificilă desfășurată cu sprijinul angajaților firmei de salubritate, pachetul cu lingouri a fost recuperat, potrivit La Repubblica

La doar câteva zile după incident, bărbatul a fost chemat din nou la secție, dar fără a i se aduce la cunoștință motivul. Lipsit de orice speranță, bărbatul s-a prezentat în fața carabinierilor, care i-au făcut surpriza de a-i returna aurul.

Recomandarea autorului: Descoperire uriașă în Cehia. Peste 500 de monede celtice și lingouri de aur, ascunse sub pământ de mai bine de două milenii