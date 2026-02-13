Prima pagină » Știri externe » Donald Trump anunță susținerea totală pentru Viktor Orban printr-o postare pe Truth Social, cu două luni înainte de alegerile din Ungaria

13 feb. 2026, 19:18, Știri externe
Donald Trump a postat vineri un mesaj de susținere pentru premierul Ungariei, Viktor Orban, cu două luni înainte de cel mai dificil test electoral al lui Orban de la revenirea sa la putere în 2010. Sondajele recente indică faptul că partidul de opoziție din Ungaria, Tisza, condus de Peter Magyar, deține un avans considerabil față de partidul de guvernământ, Fidesz. Mesajul președintelui american a venit cu o săptămână înainte de prima reuniune a „Consiliului pentru Pace” organizat de Donald Trump la Washington, pe 19 februarie.

Relația dintre Donald Trump și Viktor Orban a devenit una destul de strânsă. Premierul maghiar urmează să întreprindă a doua vizită la Washington în aproximativ 3 luni – vizita anterioară a fost realizată pe 7 noiembrie 2025. Postarea președintelui american de pe Truth Social este benefică pentru Orban pentru mobilizarea electoratului conservator din Ungaria, unde imaginea președintelui american este foarte populară în rândul susținătorilor Fidesz.

„Foarte respectatul Prim-ministru al Ungariei, Viktor Orbán, este un lider cu adevărat puternic și puternic, cu o experiență dovedită în obținerea unor rezultate fenomenale. El luptă neobosit pentru și își iubește Marea Țară și Poporul, așa cum fac și eu pentru Statele Unite ale Americii. Viktor muncește din greu pentru a proteja Ungaria, a dezvolta economia, a crea locuri de muncă, a promova comerțul, a opri imigrația ilegală și a asigura ORDINEA LEGII! Relațiile dintre Ungaria și Statele Unite au atins noi culmi de cooperare și realizări spectaculoase sub administrația mea, în mare parte datorită Prim-ministrului Orbán. Aștept cu nerăbdare să continui să colaborez îndeaproape cu el, astfel încât ambele țări ale noastre să poată avansa în continuare pe această cale extraordinară către SUCCES și cooperare. Am fost mândru să-l SUSȚIN pe Viktor pentru realegere în 2022 și sunt onorat să o fac din nou. Viktor Orbán este un adevărat prieten, luptător și CÂȘTIGĂTOR și are susținerea mea completă și totală pentru realegerea ca Prim-ministru al Ungariei”, a scris Donald Trump pe Truth Social.

