Primăria Constanța promovează stațiile de autobuz inteligente cu ajutorul AI. Reacția  cetățenilor

Primăria Constanţa s-a gândit să folosească AI pentru promovarea staţiilor de autobuz din oraş. Aşa s-a ajuns ca spaţiile deseori murdare, rupte şi fără pic de tehnologie să fie prezentate în contradicţie totală online. Localnicii au reacţionat imediat şi i-au amintit edilului problemele urgente ale oraşului – tot cu AI, l-au făcut pe primar să danseze în gropile din asfalt. O aluzie la toate craterele care au apărut în oraş după ultimele ninsori, comentează Observator.

O fotografie publicată într-o postare a Primăriei Constanţa, care anunţa organizarea unei licitaţii pentru închirierea spaţiilor publicitare din staţiile de autobuz, a atras rapid atenţia contribuabililor. Staţia prezentată era modernă, tehnologizată, curată, cu un design minimalist, în contrast puternic cu realitatea pe care o trăiesc zilnic călătorii.

Reacțiiile constănțenilor au fost prompte și mai inspirate decât inițiativa edilului.

Făcută cu AI şi deloc reală.

AI face totul perfect, dar hai să nu ne ascundem după deget, au reacţionat şi pe internet oamenii.

„Aceasta este imaginea promovată de Primăria Constanța, un oraș curat, verde, îngrijit. Realitatea? Gropi, trotuare degradate sau inexistente, praf, lipsă de parcări și copaci mutilați”, a scris un internaut. Un altul a venit şi cu sfaturi pentru autorităţile locale: „Poate vă ocupați de curățenia adăposturilor deja existente și mai spălați autobuzele, să putem vedea prin geam unde trebuie să coborâm.”

Primăria a păstrat imaginea unui oraş perfect şi prin viu grai.

„În municipiul Constanța sunt instalate 49 de stații inteligente de transport public, dotate cu ecrane LCD cu funcție touch screen. Fiecare stație este echipată cu: spații de ședere pentru călători, panou solar pentru alimentare suplimentară, cameră de supraveghere video, router Wi-Fi, prize USB pentru încărcarea dispozitivelor mobile, sistem de încărcare wireless pentru telefoane mobile”, a declarat Luminiţa Lare, purtător de cuvânt al Primăriei Constanţa.

Realitatea paralelă

„La staţiile inteligente, afişajul care ar fi trebuit să funcţioneze nu funcţionează, nu se aprinde nimic”, a precizat un constănţean. „Nu poate primăria să folosească inteligenţa artificială pentru găurile din oraş? Pentru asfaltare? Să se plimbe prin oraş şi să vadă cum e”, a spus altul.

Riposta constănțenilor

Pe pagina de Facebook a unei publicaţii locale a fost postat un video, generat de inteligenţa artificială, în care primarul Vergil Chițac, îmbrăcat la 4 ace, dansează într-o baltă din mijlocul străzii. O aluzie la toate craterele care au apărut în oraş după ultimele ninsori.

