13 feb. 2026, 18:58, Știri politice
Ion Cristoiu și-a adunat toate interviurile din pandemie și le-a postat pe blogul personal. Printre cei 150 de invitați este și cel care avea să devină viitorul președinte, Nicușor Dan
Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor, a publicat pe blogul său personal – cristoiublog.ro, o arhivă de interviuri realizate în perioada pandemiei COVID-19. Este vorba despre 150 de conversații cu politicieni, jurnaliști, medici și reprezentanți ai societății civile, care surprind temerile și dezbaterile din anii 2020 – 2022. Printre invitați este și cel care avea să devină viitorul președinte al României, Nicușor Dan.

În lista celor intervievați apar fostul președinte al României, Traian Băsescu, epidemiologul și infecţionistul Traian Ionescu, președintele actual al României, Nicușor Dan, alături de alte personalități din presă și medicină. Vedeți în GALERIE.

Ce spuneau principalile voci politice din presă, medicină și societate civilă despre virusul care avea să ne schimbe viața?

În materialele video din acea perioadă, intervievații vorbesc despre poziția față de vaccinare, impactul psihologic al restricțiilor aplicate, dar și analiza politică a pandemiei.

  • Nicușor Dan: „Am criticat-o pe Gabriela Firea, dar nu în ceea ce privește măsurile împotriva virusului” . Vezi AICI
  • Traian Băsescu: „Trebuie să fim pregătiți și pentru alți viruși care vor ataca și alte organe”. Detalii AICI
  • Dr. Traian Ionescu: „Populația trebuia luată cu vorba bună, nu tratată ca niște răufăcători”. Mai multe detalii AICI

Ion Cristoiu: „Pandemia a fost un exercițiu planetar. S-a experimentat faptul că omul este mai puțin erou decât se crede”

Ion Cristoiu, despre propaganda din pandemie: „Presa a oferit argumentul pericolului. Nu a mai existat remușcare”

