Prima pagină » Știri politice » Ciucu îi aduce elogii lui Bolojan, după ce a împins țara în recesiune tehnică: „Singurul om asumat și suficient de curajos încât să facă ce trebuie”

Ciucu îi aduce elogii lui Bolojan, după ce a împins țara în recesiune tehnică: „Singurul om asumat și suficient de curajos încât să facă ce trebuie”

Ruxandra Radulescu
13 feb. 2026, 19:06, Știri politice
Ciucu îi aduce elogii lui Bolojan, după ce a împins țara în recesiune tehnică:

Ciprian Ciucu îl laudă pe Ilie Bolojan și spune că măsurile asumate de acesta au menținut România pe linia de plutire. Liderii PSD l-au criticat pe premier după ce datele INS au arătat că țara noastră este în recesiune tehnică.

Potrivit lui Ciucu, în ultimele luni, scena politică românească a fost marcată de protocoluri de guvernare semnate cu bună știință, dar folosite pentru a boicota măsurile reformiste care afectau privilegii personale. Politicianul acuză că țara, orașele și companiile publice au fost devalizate, iar criticile la adresa premierului Bolojan sunt nejustificate, pentru că acesta și-a asumat măsuri dificile pentru binele României.

Presedintele Partidului National Linberal, Ilie Bolojan, dicuta cu candidatul PNL la Primaria Capitalei, Ciprian Ciucu, dupa aflarea rezultatelor exit-poll pentru alegerile locale 2025, la sediul partidului din Bucuresti, duminica, 7 noiembrie 2025. ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO

Ciucu susține că politica și comunicarea publică s-au transformat astăzi doar în luptă narativă și interese financiare, iar opoziția a blocat reformele care ar fi redus privilegiile și ar fi adus stabilitate economică. În opinia sa, Bolojan a fost singurul lider suficient de curajos să intervină după dezechilibrele bugetare lăsate de cei anteriori.

„Au lăsat să treacă doar măsurile care au afectat populația după care au blocat reformele necesare după care a început subminarea credibilității singurului om asumant și suficient de curajos încât să facă ce trebuie după dezastrul bugetar lăsat tot de ei! Repetenții dau lecții. Iar cei obscen de bogați din afaceri cu statul și in privilegii îl caută la ceasul de la mână. Nu uitați, doar țineți minte”, scrie pe Facebook prim-vicepreședintele PNL.

„Fără Bolojan, acum era adio alianță de guvernare!”

„Liberalii trebuie să fie lângă Ilie Bolojan”, afirmă Ciucu, amintind că în noiembrie 2024, Bolojan a salvat partidul de la un dezastru major, asumându-și credibilitatea personală pentru a oferi românilor o speranță reală. Potrivit lui Ciucu, fără Bolojan alianța de guvernare ar fi fost compromisă.

„Fără Bolojan, acum era adio alianță de guvernare! Pentru că da, deja este un tipar, venim mereu după populiștii de stânga să reparăm dezastrul lăsat de ei. Și în tot acest timp, Ilie Bolojan a tăcut. Nu le-a răspuns infamiilor lor. Cu o abnegație demnă de Adenauer…”, încheie Ciucu.

Reacția prim-vicepreședintelui PNL vine după ce mai mulți lideri PSD l-au criticat pe premier după ce datele INS au arătat că țara noastră este în recesiune tehnică.

Bolojan a aruncat România în recesiune tehnică

România se află, oficial, în recesiune tehnică, după trei trimestre de scădere economică, înregistrate în 2025, a precizat, în exclusivitate pentru Gândul, specialistul în economie Adrian Negrescu. Acesta a precizat, de asemenea, că în ultimele luni, indicatorii au arătat o înrăutățire a situație, din cauza taxelor impuse de Guvernul Bolojan și a scăderii puterii de cumpărare.

„Ce s-a întâmplat în 2025, după preluarea mandatului de către guvernul Bolojan, este scădere economică care s-a accentuat în ultimul trimestru la 1,9%, pe fondul, bineînțeles, al creșterii taxelor și impozitelor și al menținerii inflației la un nivel foarte ridicat, cel mai ridicat din Europa 10%. Altfel, spus, puterea de cumpărare a scăzut, companiile și-au redus expunerea în piețe, au făcut mai puține afaceri, mai puține vânzări, iar asta s-a văzut inclusiv în creșterea economică”, a precizat Adrian Negrescu pentru Gândul.

FOTO: Mediafax

Recomandarea video

Citește și

INTERVIU Ion Cristoiu și-a adunat toate interviurile din pandemie și le-a postat pe blogul personal. Printre cei 150 de invitați este și cel care avea să devină viitorul președinte, Nicușor Dan
18:58
Ion Cristoiu și-a adunat toate interviurile din pandemie și le-a postat pe blogul personal. Printre cei 150 de invitați este și cel care avea să devină viitorul președinte, Nicușor Dan
APĂRARE Miruță, în discuții la Conferința de Securitate de la München. „Securitatea nu se construiește în discursuri”
18:31
Miruță, în discuții la Conferința de Securitate de la München. „Securitatea nu se construiește în discursuri”
FLASH NEWS Urmează testul de foc pentru Guvernul Bolojan. Câciu: „Dacă Fitch păstrează perspectiva negativă asupra României este încă un eșec”
17:21
Urmează testul de foc pentru Guvernul Bolojan. Câciu: „Dacă Fitch păstrează perspectiva negativă asupra României este încă un eșec”
REACȚIE PSD îl amenință pe premierul Bolojan cu demiterea. Claudiu Manda: „Schimbați-vă sau vă schimbăm”
17:08
PSD îl amenință pe premierul Bolojan cu demiterea. Claudiu Manda: „Schimbați-vă sau vă schimbăm”
EXCLUSIV Ce înseamnă recesiunea tehnică, pe înțelesul tuturor. Economistul Adrian Negrescu: Dezastrul a început imediat după preluarea mandatului de către Bolojan
17:08
Ce înseamnă recesiunea tehnică, pe înțelesul tuturor. Economistul Adrian Negrescu: Dezastrul a început imediat după preluarea mandatului de către Bolojan
SCANDAL Ciolacu insistă că Bolojan a trucat cifrele de azi. „Am atașat și două grafice, folosind exclusiv datele europene/Operația reușită, pacientul mort”
16:57
Ciolacu insistă că Bolojan a trucat cifrele de azi. „Am atașat și două grafice, folosind exclusiv datele europene/Operația reușită, pacientul mort”
Mediafax
Liana Arsenie, președinta CAB: „N-aș spune că materialul Recorder este unul de presă”
Digi24
China amenință cu „toate măsurile necesare” după ce CIA a publicat un clip în limba chineză pentru recrutarea de ofițeri
Cancan.ro
Lovitură de la tribunal pentru rudele tinerilor implicați în crima lui Mario Berinde din Cenei. Ce au decis judecătorii
Prosport.ro
FOTO. Mihaela Buzărnescu, apariție rară în costum de baie
Adevarul
Trupele NATO au fost „bătute măr” de ucraineni în cadrul unor exerciții în Estonia. „Suntem condamnați”
Mediafax
Mai mult de două treimi dintre europeni simt că țara lor este amenințată. Majoritatea cer o UE mai bine apărată
Click
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Digi24
Autospecială de pompieri, oprită de poliție în drum spre incendiu. Polițiștii se deplasau spre același incident
Cancan.ro
Românul care a câștigat 10 milioane de euro la LOTO, sufocat de datorii! Și-a 'vândut' și părinții la cămătari!
Ce se întâmplă doctore
Ce mai face și cum arată acum Mirela Stoian, cea care a interpretat-o pe Lila, în „Vacanța Mare”. Actrița a intrat într-un con de umbră de ani buni
Ciao.ro
Vedete cu suflet mare! Ce persoane publice din România au adoptat copii
Promotor.ro
Video / Primele imagini cu mașina care a ars ca o torță. O femeie a murit, șoferul în stare gravă
Descopera.ro
Cum arată ultima suflare a unei stele aflate pe moarte?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O femeie goală pușcă primește în casă curierul. Îl duce în dormitor şi...
Descopera.ro
Ultimele momente ale copiilor incași, sacrificați drept „soli ai zeilor”, dezvăluite cu tomografii computerizate

Cele mai noi

Trimite acest link pe