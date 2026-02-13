Nicușor Dan, mesaj pentru români, după ce țara a intrat în recesiune tehnică: „Avem motive de optimism”

Președintele Nicușor Dan transmite cetățenilor că au motive de „optimism”, după ce INS a anunțat, oficial, că România se află în recesiune tehnică. Mai mult, liderul de la Cotroceni trece în revistă aspectele așa-zis pozitice, printre care se află și implementarea programului SAFE, prin care țara noastră s-a împrumutat 17 miliarde de euro.

Nicușor Dan se străduiește să-i convingă pe români că datele publicate de INS nu ar reflecta situația gravă în care se zbate România.

„Vă invit să privim cu echilibru datele publicate azi de INS. 1. Economia a suferit o contracție de 2% pentru că s-a redus consumul. Pentru unii, reducerea consumului a venit din diminuarea puterii de cumpărare, pentru alții din prudența față de viitorul economic. 2. România reușește totuși să reducă un deficit bugetar masiv fără asistență externă, fără FMI și fără criza economică pe care a trăit-o în 2009–2010. 3. Nu e ceva ce descoperim acum. Economia României încetinește de patru ani, în ciuda unor deficite imense. Limitarea corupției, creșterea competitivității, corespondența între așteptările mediului privat și ce face politicul sunt lucruri pe care le avem de rezolvat de mult timp”, precizează Nicușor Dan.

„Avem o economie privată solidă”

Liderul de la Cotroceni oferă ca „motive de optimism” faptul că firmele private din România prosperă și datoria de 17 miliarde de euro pe care țara noastră a făcut-o prin programul SAFE pentru apărare.

„4. Avem motive de optimism. Avem o economie privată solidă. Programul SAFE a fost bine întocmit de guvern și va genera dezvoltare. Fondurile europene, și PNRR, și structurale, vor genera dezvoltare. Sunt ușoare progrese pe diminuarea evaziunii fiscale.

Evident că România are enorm de multe de reparat, în justiție, în economie, în educație, în sănătate. Responsabilii politici să se preocupe mai mult de problemele structurale și mai puțin de zgomot și lozinci.

Iar dumneavoastră, cetățenii, continuați să puneți, cu echilibru, presiune pe decidenții politici pentru rezolvarea acestor probleme.

Eu rămân implicat și alături de dumneavoastră în acest demers, susținând aceleași obiective și aceeași responsabilitate publică”, mai adaugă Nicușor Dan.

