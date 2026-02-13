Rareș Bogdan îl torpilează pe Bolojan după intrarea în recesiune. „Iei 10 piei tot de pe calul care trage?/”Sper să aibă un plan B”

Europarlamentarul Rareș Bogdan a lansat un atac frontal la adresa premierului Ilie Bolojan, acuzând actuala guvernarea că a împins economia României spre recesiune prin creșteri de taxe și măsuri fiscale considerate incoerente.

Rareș Bogdan avertizează asupra recesiunii și acuză lipsa unui plan economic coerent

Într-o postare amplă publicată pe rețelele sociale, Rareș Bogdan a criticat direct politicile fiscale promovate de actuala guvernare, considerând că majorarea taxelor și reducerile bugetare ar produce efecte negative asupra mediului economic.

„Premierul României evită cuvântul «criză economică». Înțeleg de ce. Oficial, două trimestre consecutive de scădere a PIB-ului înseamnă recesiune tehnică. Creșterea de taxe și tăierile fără logică, cu efect devastator asupra populației și investitorilor. Sper ca Ilie Bolojan să aibă un plan B sau ca planul A să se bazeze pe o strategie bine calculată, pentru că cifrele arată foarte prost”, mai transmite Bogdan.

Comparații cu măsurile din trecut

Europarlamentarul invocă precedentul politicilor de austeritate din 2010, despre care spune că au fost criticate inclusiv de Fondul Monetar Internațional, și susține că reducerea consumului și presiunea fiscală asupra antreprenorilor riscă să genereze efecte economice în lanț, inclusiv închiderea firmelor și creșterea muncii la negru.

„Tăierile și creșterea TVA din 2010, despre care FMI a recunoscut că au fost erori, le repetăm în 2025 și ne felicităm că am salvat economia? Creșterea taxelor înseamnă nenorocire! Sufoci economia, cea care plătește taxe?”, avertizează acesta.

Avertismentul lui Rareș Bogdan privind piața imobiliară și deficitul bugetar

Rareș Bogdan susține că problemele economice ar fi deja vizibile în mai multe sectoare, oferind drept exemplu piața imobiliară, despre care spune că se apropie de un blocaj major.

„După un deceniu de creștere, piața imobiliară intră în colaps. Datoriile dezvoltatorilor au ajuns la 35 miliarde lei, iar stocurile de apartamente nevândute au depășit 10 miliarde. Economia României nu se va însănătoși decât stimulând inițiativa privată, nu pedepsind-o. Iei 10 piei tot de pe calul care trage? Suntem liberali, economia nu se poate însănătoși decât prin măsuri liberale. Iar cheia este asta: reguli simple, taxe mici, cadru prietenos cu mediul privat. Egal investitori, egal capital, egal încasări. Deficitul poate scădea fără taxe, este un lucru demonstrat! Malta, Bulgaria, Canada (exemplul clasic, de manual, dar manualul corect, nu cele din care îi citea Eugen Varga lui Stalin). Acest model de guvernare nu este liberal, ci mai degrabă socialist”, a mai menționat Rareș Bogdan.

Totodată, politicianul subliniază necesitatea menținerii relațiilor strategice cu Statele Unite, făcând referire inclusiv la rolul administrației conduse de Donald Trump în economia globală.

„România nu își permite să joace astăzi doar cartea parteneriatelor europene. Europa este casa noastră, dar ne trebuie și amplitudine”, afirmă acesta.

Întregul comentariu postat de Rareș Bogdan pe pagina sa de Facebook poate fi citit AICI.

