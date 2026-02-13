Prima pagină » Actualitate » Rareș Bogdan îl torpilează pe Bolojan după intrarea în recesiune. „Iei 10 piei tot de pe calul care trage?/”Sper să aibă un plan B”

Rareș Bogdan îl torpilează pe Bolojan după intrarea în recesiune. „Iei 10 piei tot de pe calul care trage?/”Sper să aibă un plan B”

13 feb. 2026, 18:44, Actualitate
Rareș Bogdan îl torpilează pe Bolojan după intrarea în recesiune.

Europarlamentarul Rareș Bogdan a lansat un atac frontal la adresa premierului Ilie Bolojan, acuzând  actuala guvernarea că a împins economia României spre recesiune prin creșteri de taxe și măsuri fiscale considerate incoerente.

Rareș Bogdan avertizează asupra recesiunii și acuză lipsa unui plan economic coerent

Într-o postare amplă publicată pe rețelele sociale, Rareș Bogdan a criticat direct politicile fiscale promovate de actuala guvernare, considerând că majorarea taxelor și reducerile bugetare ar produce efecte negative asupra mediului economic.

„Premierul României evită cuvântul «criză economică». Înțeleg de ce. Oficial, două trimestre consecutive de scădere a PIB-ului înseamnă recesiune tehnică. Creșterea de taxe și tăierile fără logică, cu efect devastator asupra populației și investitorilor. Sper ca Ilie Bolojan să aibă un plan B sau ca planul A să se bazeze pe o strategie bine calculată, pentru că cifrele arată foarte prost”, mai transmite Bogdan.

Comparații cu măsurile din trecut

Europarlamentarul invocă precedentul politicilor de austeritate din 2010, despre care spune că au fost criticate inclusiv de Fondul Monetar Internațional, și  susține că reducerea consumului și presiunea fiscală asupra antreprenorilor riscă să genereze efecte economice în lanț, inclusiv închiderea firmelor și creșterea muncii la negru.

Tăierile și creșterea TVA din 2010, despre care FMI a recunoscut că au fost erori, le repetăm în 2025 și ne felicităm că am salvat economia? Creșterea taxelor înseamnă nenorocire! Sufoci economia, cea care plătește taxe?”, avertizează acesta.

Avertismentul lui Rareș Bogdan privind piața imobiliară și deficitul bugetar

Rareș Bogdan susține că problemele economice ar fi deja vizibile în mai multe sectoare, oferind drept exemplu piața imobiliară, despre care spune că se apropie de un blocaj major.

După un deceniu de creștere, piața imobiliară intră în colaps. Datoriile dezvoltatorilor au ajuns la 35 miliarde lei, iar stocurile de apartamente nevândute au depășit 10 miliarde. Economia României nu se va însănătoși decât stimulând inițiativa privată, nu pedepsind-o. Iei 10 piei tot de pe calul care trage? Suntem liberali, economia nu se poate însănătoși decât prin măsuri liberale. Iar cheia este asta: reguli simple, taxe mici, cadru prietenos cu mediul privat. Egal investitori, egal capital, egal încasări. Deficitul poate scădea fără taxe, este un lucru demonstrat! Malta, Bulgaria, Canada (exemplul clasic, de manual, dar manualul corect, nu cele din care îi citea Eugen Varga lui Stalin). Acest model de guvernare nu este liberal, ci mai degrabă socialist”, a mai menționat Rareș Bogdan.

Totodată, politicianul subliniază necesitatea menținerii relațiilor strategice cu Statele Unite, făcând referire inclusiv la rolul administrației conduse de Donald Trump în economia globală.

„România nu își permite să joace astăzi doar cartea parteneriatelor europene. Europa este casa noastră, dar ne trebuie și amplitudine”, afirmă acesta.

  • Întregul comentariu postat de Rareș Bogdan pe pagina sa de Facebook poate fi citit AICI.

AUTORUL RECOMANDĂ

Rareș Bogdan de azi nu mai e de acord cu Rareș Bogdan de ieri. Acum îl laudă pe Ilie Bolojan

Bolojan îi dă replica lui Rareș Bogdan, după ce l-a acuzat că ține mai mult la USR decât la PNL: „Primarii nu rămân cu mai puțini bani”

Scandal uriaș în inima PNL. Rareș Bogdan acuză că unii membri din conducere „sunt mai apropiați de USR decât de propriul partid”

Recomandarea video

Mediafax
Liana Arsenie, președinta CAB: „N-aș spune că materialul Recorder este unul de presă”
Digi24
China amenință cu „toate măsurile necesare” după ce CIA a publicat un clip în limba chineză pentru recrutarea de ofițeri
Cancan.ro
Lovitură de la tribunal pentru rudele tinerilor implicați în crima lui Mario Berinde din Cenei. Ce au decis judecătorii
Prosport.ro
FOTO. Mihaela Buzărnescu, apariție rară în costum de baie
Adevarul
Trupele NATO au fost „bătute măr” de ucraineni în cadrul unor exerciții în Estonia. „Suntem condamnați”
Mediafax
Mai mult de două treimi dintre europeni simt că țara lor este amenințată. Majoritatea cer o UE mai bine apărată
Click
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Digi24
Autospecială de pompieri, oprită de poliție în drum spre incendiu. Polițiștii se deplasau spre același incident
Cancan.ro
Românul care a câștigat 10 milioane de euro la LOTO, sufocat de datorii! Și-a 'vândut' și părinții la cămătari!
Ce se întâmplă doctore
Ce mai face și cum arată acum Mirela Stoian, cea care a interpretat-o pe Lila, în „Vacanța Mare”. Actrița a intrat într-un con de umbră de ani buni
Ciao.ro
Vedete cu suflet mare! Ce persoane publice din România au adoptat copii
Promotor.ro
Video / Primele imagini cu mașina care a ars ca o torță. O femeie a murit, șoferul în stare gravă
Descopera.ro
Cum arată ultima suflare a unei stele aflate pe moarte?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O femeie goală pușcă primește în casă curierul. Îl duce în dormitor şi...
Descopera.ro
Ultimele momente ale copiilor incași, sacrificați drept „soli ai zeilor”, dezvăluite cu tomografii computerizate
FLASH NEWS Ciucu îi aduce elogii lui Bolojan, după ce a împins țara în recesiune tehnică: „Singurul om asumat și suficient de curajos încât să facă ce trebuie”
19:06
Ciucu îi aduce elogii lui Bolojan, după ce a împins țara în recesiune tehnică: „Singurul om asumat și suficient de curajos încât să facă ce trebuie”
INTERVIU Ion Cristoiu și-a adunat toate interviurile din pandemie și le-a postat pe blogul personal. Printre cei 150 de invitați este și cel care avea să devină viitorul președinte, Nicușor Dan
18:58
Ion Cristoiu și-a adunat toate interviurile din pandemie și le-a postat pe blogul personal. Printre cei 150 de invitați este și cel care avea să devină viitorul președinte, Nicușor Dan
APĂRARE Miruță, în discuții la Conferința de Securitate de la München. „Securitatea nu se construiește în discursuri”
18:31
Miruță, în discuții la Conferința de Securitate de la München. „Securitatea nu se construiește în discursuri”
CONTROVERSĂ Ambasadorul SUA la ONU, Mike Waltz, a adus o șapcă cu mesajul „Make the UN Great Again” la Conferința de la München. Ce reproșuri aduce Waltz
18:20
Ambasadorul SUA la ONU, Mike Waltz, a adus o șapcă cu mesajul „Make the UN Great Again” la Conferința de la München. Ce reproșuri aduce Waltz
SPORT Ștefan Târnovanu vrea să plece de la FCSB. Ce spune Gigi Becali
18:09
Ștefan Târnovanu vrea să plece de la FCSB. Ce spune Gigi Becali
FLASH NEWS Urmează testul de foc pentru Guvernul Bolojan. Câciu: „Dacă Fitch păstrează perspectiva negativă asupra României este încă un eșec”
17:21
Urmează testul de foc pentru Guvernul Bolojan. Câciu: „Dacă Fitch păstrează perspectiva negativă asupra României este încă un eșec”

Cele mai noi

Trimite acest link pe