BANC | Bulă, vecina și testul de paternitate

Dacă e miercuri, vă propunem un nou banc spumos marca Bulă. De data aceasta este vorba despre Bulă, vecina și testul de paternitate. Iată bancul!

Însurat și cu 3 copii acasă, Bulă face ghidușii într-o noapte cu o vecină de scară. După nouă luni, vecina naște și vine la ușa lui Bulă să-i spună că este tatăl copilului. Cea mai vehementă este, normal, soția lui Bulă:

– Cum ai putut să faci așa ceva, Bulă?! Ai acasă trei copii și o nevastă iubitoare și tu ce faci, nemernicule?

– Bubulino, îți jur că nu este copilul meu! Sunt gata să fac orice ca să-ți demonstrez, chiar și testul de paternitate!

Zis și făcut. După efectuarea testului, a iesit următorul rezultat surprinzător:

– Bulă a fost întotdeauna steril.

Alte bancuri haioase

Un tip vine la doctor să-l vindece de bâlbăială.

– Dar cu ce te ocupi dumneata?

– Ee!! Eu cresc gă-gă-ini!

– Pentru asta nu-i nevoie să vorbești cursiv, merge și-așa.

– Păi, păi, eu chem di-dimineața gă-găinile să le dau boabe: pi, pi, pi! Și vin cinci mii de gă-găini… Seara iar: pi, pi, pi mănâncă. Apoi, le zic să plece la cul-culcare. Se duc toate, afră de una. Îi zic: Du-du-te de te culcă! Nu vrea.

Iar: Du-te la culvare, iar nu vrea. Mă enervez și-i zic: Du-du-te-n pi-pi-pi… Și vin cinci mii de găini.

Cu o zi înaintea nunții, mirele îl abordează discret pe preotul care urma să oficieze slujba:

– Uite, părinte, hai să ne înțelegem. Îți dau 100 de lei dacă schimbi puțin jurămintele.

Aș aprecia foarte mult dacă atunci când ajungi la partea aia în care trebuie să jur că o să o iubesc, respect și că o să îi fiu devotat pentru tor restul vieții, nu o mai zici.

Treci și dumneata peste.

Mirele îi pasează preotului banii și pleacă bucuros că a rezolvat o problemă.

În ziua nunții, când vine momentul pentru jurământul mirelui, preotul se uită în ochii bărbatului și spune:

– Juri să te târăști la picioarele ei, să îi asculți fiecare poruncă și fiecare dorință, să îi servești micul dejun în pat în fiecare dimineață, să îi servești micul dejun în pat în fiecare dimineață de acum înainte și până când moartea vă va despărți, și juri în fața Domnului și în fața soției tale că nu te vei uita niciodată la altă femeie, atât cât veți fi în viață?

Tânărul mire se albește la față, înghite greu, se uită în jur și zice cam fără voce:

– Da. Apoi se apleacă spre preot și îi spune printre dinți:

– Am crezut că avem o înțelegere!

Preotul îi pune bancnota de 100 de lei înapoi în mână și îi șoptește:

– Aveam, dar ea mi-a făcut o ofertă mai bună!

Autorul recomandă:

Bancul de miercuri | Știi momentul ăla?