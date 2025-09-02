Prima pagină » Bancuri » Bancul de marți | Vasile, Lenuța și luna de miere

Bancul de marți | Vasile, Lenuța și luna de miere

Bancul de marți: Vasile, Lenuța și luna de miere. Începe ziua cu zâmbetul pe chip. Spor la râs!

Vasile și Lenuța s-au căsătorit. După căsătorie, au plecat la Poiana Brașov în luna de miere. Pe Valea Prahovei, Vasile a pus mâna pe genunchiul Lenuței, iar aceasta i-a spus, chicotind:
– Vasilică, poți să mergi mai departe dacă vrei ceva…
Așa că Vasile a condus până la Cluj.

„Cum aș putea trăi 100 de ani?”

Bulă, la doctor:
– Cum aș putea trăi 100 de ani?
– Fumați?!
– Nu!
– Beți?!
– Nu!
– Mâncați de la fast-food?!
– Continuarea AICI.

Bancul de marți: Un procuror DNA era în inspecție prin satele Moldovei

Un procuror DNA era în inspecție prin satele Moldovei și ajunge la o fermă:
– Trebuie să vă inspectez ferma să văd dacă nu cumva cultivați droguri ilegale!
– Nici o problemă, puteți căuta unde doriți, mai puțin pe câmpul din dreapta, îi răspunse fermierul.
Atunci procurorul își scoate legitimația și i-o lipește de față:
– Vezi asta? Sunt procuror DNA și caut unde vreau eu, nu unde îmi spui tu! Ai înțeles?
– Bine, mă scuzați…
Continuarea AICI.

Avocatul apărării și pensionara atotcunoscătoare

Într-un mic orășel, avocatul acuzării cheamă primul martor, o bătrânică simpatică. Văzând-o cam emoționată, începe cu o întrebare de complezență:
– Doamnă, spuneți-mi dacă mă cunoașteți…
– Dacă te cunosc? Dar, bineînțeles că te cunosc, domnule Popescu, te știu de când erai un băiețel! Ai fost o mare dezamăgire pentru mine. Minți, manipulezi oamenii, îi vorbești pe la spate și faci afaceri necurate cu mașini! Dar cel mai rău este că-ți înșeli, fară rușine, nevasta!
Înmărmurit, avocatul încearcă să schimbe discuția și spune:
– Doamna, dar pe avocatul apărării îl cunoașteți?
– Continuarea AICI.

