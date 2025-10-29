Prima pagină » Bancuri » BANCUL ZILEI | Un tip vine la doctor să-l vindece de bâlbâială

29 oct. 2025, 07:54, Bancuri
Bancul zilei are în centrul atenției un dialog între un doctor și un pacient care cere să fie vindecat de bâlbâială. Spor la râs!

Un tip vine la doctor să-l vindece de bâlbăială.
– Dar cu ce te ocupi dumneata?
– Ee!! Eu cresc gă-gă-ini!
– Pentru asta nu-i nevoie să vorbești cursiv, merge și-așa.
– Păi, păi, eu chem di-dimineața gă-găinile să le dau boabe: pi, pi, pi! Și vin cinci mii de gă-găini… Seara iar: pi, pi, pi mănâncă. Apoi, le zic să plece la cul-culcare. Se duc toate, afră de una. Îi zic: Du-du-te de te culcă! Nu vrea.
Iar: Du-te la culvare, iar nu vrea. Mă enervez și-i zic: Du-du-te-n pi-pi-pi… Și vin cinci mii de găini.

Mirele și preotul șpăgar

Cu o zi înaintea nunții, mirele îl abordează discret pe preotul care urma să oficieze slujba:
– Uite, părinte, hai să ne înțelegem. Îți dau 100 de lei dacă schimbi puțin jurămintele.
Aș aprecia foarte mult dacă atunci când ajungi la partea aia în care trebuie să jur că o să o iubesc, respect și că o să îi fiu devotat pentru tor restul vieții, nu o mai zici.
Treci și dumneata peste.
Mirele îi pasează preotului banii și pleacă bucuros că a rezolvat o problemă.
În ziua nunții, când vine momentul pentru jurământul mirelui, preotul se uită în ochii bărbatului și spune:
– Juri să te târăști la picioarele ei, să îi asculți fiecare poruncă și fiecare dorință, să îi servești micul dejun în pat în fiecare dimineață, să îi servești micul dejun în pat în fiecare dimineață de acum înainte și până când moartea vă va despărți, și juri în fața Domnului și în fața soției tale că nu te vei uita niciodată la altă femeie, atât cât veți fi în viață?
Tânărul mire se albește la față, înghite… vezi continuarea.

Vasile și Lenuța merg în luna de miere

Vasile și Lenuța s-au căsătorit. După căsătorie, au plecat la Poiana Brașov în luna de miere. Pe Valea Prahovei, Vasile a pus mâna pe genunchiul Lenuței, iar aceasta i-a spus, chicotind:
– Vasilică… vezi aici continuarea.

Bulgarul în vacanță în România

Pe vremea comunismului, un bulgar vine să-și facă vacanța în România. Când se întoarce acasă, îl întreabă prietenii cum a fost.
– A fost groaznic, răspunde acesta. Am stat toată ziua în hotel de frică…
– Frică? De ce?
– Fiindcă peste tot am văzut oameni… vezi continuarea.

