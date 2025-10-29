BANCUL ZILEI | Un tip vine la doctor să-l vindece de bâlbâială

Bancul zilei are în centrul atenției un dialog între un doctor și un pacient care cere să fie vindecat de bâlbâială. Spor la râs!

Un tip vine la doctor să-l vindece de bâlbăială.

– Dar cu ce te ocupi dumneata?

– Ee!! Eu cresc gă-gă-ini!

– Pentru asta nu-i nevoie să vorbești cursiv, merge și-așa.

– Păi, păi, eu chem di-dimineața gă-găinile să le dau boabe: pi, pi, pi! Și vin cinci mii de gă-găini… Seara iar: pi, pi, pi mănâncă. Apoi, le zic să plece la cul-culcare. Se duc toate, afră de una. Îi zic: Du-du-te de te culcă! Nu vrea.

Iar: Du-te la culvare, iar nu vrea. Mă enervez și-i zic: Du-du-te-n pi-pi-pi… Și vin cinci mii de găini.

