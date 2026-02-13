Dani Coman, preşedintele clubului FC Argeş, a declanșat un atac furibund la adresa arbitrului Radu Petrescu, despre care consideră că a viciat rezultatul meciului cu Petrolul, pierdut de piteșteni cu 1-2.

Petrolul a învins la limită vineri seara, pe teren propriu, scor 2-1, formaţia din Trivale, în etapa a 27-a din Superligă.

Dani Coman a sărit la gâtul arbitrului Radu Petrescu: „Ştiţi ce merită aceştia? Merită bătuţi şi călcaţi în picioare”

Arbitrul Radu Petrescu a anulat un gol al oaspeţilor, în minutul 85, când Micovschi marcase, din lovitură liberă, însă centralulfluierase înainte ca mingea să intre în poartă. Pe final însă, în minutul 88, Andres Dumitrescu a înscris din careu şi Petrolul s-a impus la limită.

După meci, Dani Coman s-a năpustit cu declarații grele asupra brigăzii de arbitraj.

„Nu a reuşit Petrolul să o învingă pe Argeş, a reuşit Radu Petrescu să o învingă pe FC Argeş! Nu ne-au pus ei probleme atât de mari cât ne-a pus Petrescu. Asta este marea problemă, nu faptul că nu am jucat noi ceea ce trebuia. Problema este că îşi bat joc de noi şi de munca noastră şi nu este prima oară.

Am tăcut la meciul cu UTA, nu am mai zis nimic, iar apoi ne mirăm de ce s-a întâmplat ce s-a întâmplat cu Ganea, când l-a luat de gât pe arbitru. Ştiţi ce merită aceştia? Merită bătuţi şi călcaţi în picioare, pentru că îşi bat joc de munca noastră!

Îşi bat joc de noi. Să ne spună clar: nu aveţi voie în play-off şi gata, ne oprim, jucăm în play-out şi ştim o treabă”, a declarat Dani Coman pentru Prima Sport, după ce arbitrul Radu Petrescu a anulat un gol pentru echipa piteşteană, în meciul Petrolul – FC Argeş 2-1, disputat vineri seara, la Ploieşti.

„Ei nu se gândesc că pot da antrenori afară, că pot distruge un club din cauza idioţeniei lor?”

„Dar să nu îşi bată joc de noi! Ce facem noi aici? Ce suntem? Bătaia lor de joc? Ce să ne lămurim? Spuneţi voi ce a fost. Nu am ce să aflu, le-am cerut explicaţii şi nu pot vorbi. Nu există niciun fault, nu îl atinge.

Repet, să ne spună clar şi ne oprim: jucăm în play-out şi gata. Să nu ne mai lase să cheltuim bani, să ne antrenăm degeaba. Câte etape să îi dea de suspendare? Trebuie suspendat pe viaţă, pentru că şi-a bătut joc de munca unor jucători, a unor familii.

Ei nu se gândesc că pot da antrenori afară, că pot distruge un club din cauza idioţeniei lor? Ce a fost la faza aceea? Să se uite vreo 20 de etape la televizor, când arbitrează alţii! Asta ar trebui să facă. Ce să le spun eu jucătorilor? Şi-au bătut joc de noi. Cum mă duc eu în faţa lor? Să-l ia şi pe Chivulete şi să îi dea şi lui 40 de etape. Să nu mă ia de prost, pentru că nu sunt.

Gol valabil şi viciere de rezultat. Aştept să vedem câte etape îi dau lui Petrescu. Eu ies mâine din fotbal. Ce se poate întâmpla? Ce să îmi facă? Ce să văd? Îl văd pe idiotul ăsta de Radu Petrescu. Să se lase de arbitraj. Gata!”, a declarat Dani Coman.

FRF și CCA recunosc eroarea

Imediat după meci a apărut un comunicat al Comisiei Centrale de Arbitri.

„Comisia Centrală a Arbitrilor a analizat faza controversată petrecută în minutul 86 al partidei dintre Petrolul și FC Argeș, disputată vineri, 13 februarie.

În urma examinării imaginilor video și a discuțiilor purtate cu oficialii jocului, s-a stabilit că decizia luată în minutul 86 al meciului a fost eronată. Nu a existat poziție de ofsaid și nici fault în atac, astfel că golul ar fi trebuit să fie validat.

Din păcate, conform protocolului VAR, intervenția arbitrajului video nu a mai fost posibilă, întrucât fluierul arbitrului a fost auzit înainte ca mingea să intre în poartă, fapt ce a eliminat posibilitatea revizuirii și corectării deciziei.

Comisia Centrală a Arbitrilor recunoaște impactul semnificativ pe care astfel de erori îl pot avea asupra desfășurării și rezultatului unei partide. În consecință, arbitrul va suporta măsurile care se impun în urma acestei greșeli majore”, se arată în comunicat.