Grindeanu îl mitraliază pe Bolojan: „PSD nu mai poate înghiţi la nesfârșit măsuri unilaterale”

Ruxandra Radulescu
13 feb. 2026, 22:21, Știri politice
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat pentru stiripesurse.ro că „nici PSD, nici UDMR, nici minorităţile nu s-au băgat la bine în poză”, ci au fost alături de premierul Bolojan, „strângând din dinţi şi făcând faţă criticilor”. „PSD nu s-a opus niciodată reformei! Ni s-au propus în Coaliţie doar tăieri, nu reforme structurale”, a mai precizat liderul de partid pentru sursa citată.

„400 km de drumuri de mare viteză, investiţii de sute de miliarde de euro din bani europeni şi proiecte care au pus ecosistemul economic şi financiar românesc în mişcare, mii de locuri de muncă.

Aceasta este cartea mea de vizită! Şi doar o parte din contribuţia pe care PSD a avut-o la reconstrucţia recentă a României! PSD nu a fugit niciodată de responsabilitate!

De fiecare dată când am considerat o decizie greşită, am venit cu argumente şi soluţii alternative. În unele cazuri domnul prim-ministru Bolojan a înţeles că este greşit ceea ce propune, în altele nici nu a vrut să discute”, a afirmat Sorin Grindeanu, vineri, pentru stiripesurse.ro.

El a susţinut că PSD „nu s-a opus niciodată reformei”.

„Nici PSD, nici UDMR, nici minorităţile nu s-au băgat la bine în poză, ci au stat acolo cu premierul Bolojan, strângând din dinţi şi făcând faţă criticilor la măsurile la care premierul a avut o opoziţie puternică. PSD nu s-a opus niciodată reformei!

Ni s-au propus în Coaliţie doar tăieri, nu reforme structurale! Şi ne-am opus măsurilor care au condus la sărăcirea românilor şi la distrugerea creşterii economice. Ne-am opus tăierilor din pix, fără o minimă analiză! Pentru că ceea ce avem astăzi este rezultatul acestor tăieri făcute fără cap!”, a adăugat el.

Liderul PSD a declarat că în programul de guvernare negociat nu exista „nimic despre creşterea CASS”.

„Pentru cei care au urechi să audă şi minte să discearnă – dincolo de corul fanaticilor ce îi slăvesc – le transmit să îşi aducă aminte că am negociat timp de două luni un program de guvernare în care nu era nimic nici despre creşterea TVA, nici despre CASS la mame, veterani sau pensionari! Şi apoi să înţeleagă de ce PSD nu mai poate înghiţi la nesfârşit măsuri unilaterale care apoi sunt prezentate ca fiind luate la nivelul întregii Coaliţii.

Arhitecţilor acestei prăbuşiri forţate economice le sugerez să-şi ţină picioarele în apă rece, să lase modestia apăsat eroică prin care ne repetă obsesiv că au acceptat povara puterii pentru un popor care, iată, nici nu ştie câtă nevoie avea de ei”, a conchis Grindeanu.

Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, despre mesajul transmis de liderul PSD, Sorin Grindeanu, după intrarea României în recesiune tehnică, că toate deciziile luate au fost pe baza unor decizii de coaliţie, de comun acord. Potrivit news.ro, el a precizat că înţelege că atunci când se întâmplă ceva bun ne înghesuim cu toţii în poză, iar când trebuie făcut ceva care ar putea suna prost, fugim de responsabilitate.

