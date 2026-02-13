Prima pagină » Economic » Macroeconomie » Rețete » Din secretele bunicilor din Ardeal. Lichiul cu prune, o minune care conține gustul copilăriei

13 feb. 2026, 22:49, Rețete
Sursa foto Adi Hădean

Fiecare gospodină din Ardeal știe să facă hencleșul sau lichiul în moduri cât mai gustoase cu putință. Lichiul poate fi cu brânză sărată, doar cu smântână și multă vanilie, cu rubarbă sau mai complexă, cu coacăze, nuci și bezea. Dar cel cu prune este vedeta. Lichiul se prepară cu prune și aluat de pâine, nimic sofisticat.

Lichiul sau hencleșul are origini săsești, încă se mai prepară și prin zona Ardealului, în special prin Sibiu. În aceste zone se pune deasupra prunelor cremă de smântână sau de griș.

Ingrediente pentru lichiu cu prune:

Aluat:

  • 250 g făină
  • 50 g unt (topit, dar rece)
  • 80 g lapte călduț
  • 1 ou
  • 30 g zahăr
  • 4 g drojdie uscată
  • Esență de vanilie și migdale

Prune:

  • 400 g prune
  • 4 linguri de zahăr (prunele nu erau prea dulci)
  • 1 linguriță de scorțișoară

Metoda de preparare lichiu cu prune:

  • se taie prunele în jumătăți se lasă la odihnit cu cele 4 linguri de zahăr și scorțișoară
  • se pune drojdia la hidratare împreună cu 2-3 linguri de lapte călduț și niște făină, se lasă să se activeze timp de 15 min.
  • se pune într-un alt bol restul de făină, zahărul și restul ingredientelor umede, împreună cu drojdia activată.
  • se frământă totul timp de câteva minute, după care se lasă la odihnit timp de o oră, la temperatura camerei.
  • se încinge cuptorul la 180℃.
  • după ce aluatul este odihnit, se întinde într-o formă rotundă/dreptunghiulară, în funcție de ce vas aveți, ceramică sau metal, nu contează.
  • se pune la cuptor timp de 5 min.
  • când timpul a treut expirat,se pun deasupra prunele, împreună cu sucul acestora, deoarece se v-a carameliza frumos.
  • se mai lasă la cuptor aproape 35 de minute, până când aluatul s-a rumenit puțin și prunele s-au copt.

Asta a fost.

