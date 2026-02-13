Un lider PNL sugerează plecarea lui Bolojan din fruntea Guvernului: „Probabil aceasta va fi urmarea”

Un lider liberal a vorbit despre posibila plecare a lui Ilie Bolojan din fruntea Guvernului. Dacă legea bugetului nu trece de Parlament, probabil, aceasta va fi urmarea, a spus Hubert Thuma, președintele Consiliului Județean Ilfov și vicepreședinte al PNL, transmite Mediafax.

Declarația a fost făcută vineri seara în cadrul unei emisiuni Antena 3 CNN.

„Dacă legea bugetului nu trece de parlament, probabil aceasta va fi urmarea”, a răspuns Thuma atunci când a fost întrebat despre tensiunile din coaliția de guvernare care ar putea duce la înlăturarea lui Bolojan.

Totuși, Thuma a mai spus că Ilie Bolojan nu poate fi schimbat decât dacă partidele de la guvernare îi retrag sprijinul.

„Parlamentarii liberali nu vor vota niciodată împotriva unui premier liberal”, a declarat Thuma adăugând că „eu nu pot spune aceleași lucruri”, referindu-se la amenințările social democraților la adresa lui Bolojan. „Eu vreau de la premierul Ilie Bolojan să se așeze la masă și să negocieze” cu reprezentanții partidelor și cu cei ai mediului economic, a mai declarat Thuma care l-a criticat pe Bolojan.

„Tema zilei este că România a intrat în recesiune tehnică, asta înseamnă că oamenii o duc mai rău, pentru mine era previzibil. În 2009-2010 au fost implementate aceleași tăieri, aceleași creșteri de taxe, rezultatul nu a fost bun”, a precizat Hubert Thuma.

Președintele Consiliului Județean Ilfov este unul dintre contestatarii președintelui PNL, Ilie Bolojan.

