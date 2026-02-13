În timp ce liderii lumii s-au strâns la Conferința de Securitate de la München, Donald Trump a susținut vineri un discurs în fața trupelor americane de la Fort Bragg, în care a abordat mai multe teme de politică externă și securitate națională. În timp ce părăsea Casa Albă, președintele american le-a spus reporterilor că intenționează să facă o vizită în Venezuela după capturarea lui Nicolas Maduro, scrie Reuters.

Discursul lui Donald Trump de vineri a avut loc în timp ce liderii europeni s-au reunit la Conferința de Securitate de la München. Deși președintele american nu a fost prezent fizic acolo, politicile sale, inclusiv tarifele vamale și poziția față de NATO, au dominat agenda discuțiilor transatlantice.

Donald Trump: „Voi face o vizită în Venezuela”

Donald Trump a anunțat vineri, după ce a părăsit Casa Albă cu direcția Fort Bragg, că are în plan o vizită în Venezuela, ceea ce l-ar face primul președinte american care vizitează țara sud-americană din 1997 până în prezent. Cu toate acestea, Trump nu a oferit un calendar al călătoriei sale. Declarația a venit în contextul în care liderul SUA i-a vizitat pe soldații implicați în răpirea lui Nicolas Maduro, pe 3 ianuarie.

„Voi face o vizită în Venezuela”, a spus Trump reporterilor, completând cu mențiunea că încă „nu ne-am hotărât” asupra unei date.

La începutul acestei săptămâni, secretarul american pentru Energie, Chris Wright, a devenit primul membru al cabinetului lui Trump care a vizitat Venezuela și s-a întâlnit cu guvernul condus de Delcy Rodriguez.

Trump confirmă trimiterea unui al doilea portavion în Orientul Mijlociu

În materie de politică externă, de la Fort Bragg, Trump a confirmat trimiterea unui al doilea portavion în Orientul Mijlociu ca măsură de presiune în negocierile nucleare cu Iranul. În acest context, Donald Trump a spus că „uneori trebuie să existe teamă” pentru a obține rezultate diplomatice.

În discursul său nu a lipsit și mențiunea, de nelipsit dealtfel în discursurile lui, cu privire la numărul de războaie încheiate în anul precedent. Singurul care încă îi creează probleme este conflictul dintre Ucraina și Rusia. Prin urmare, Trump l-a îndemnat pe Volodimir Zelenski să se grăbească pentru a ajunge în cele din urmă la un acord de pace, susținând că Rusia dorește o înțelegere.

