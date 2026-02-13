Prima pagină » Știri politice » Cu cine s-a întâlnit Radu Miruță, după ce Macron nu l-a invitat la grupul de lucru pentru Ucraina: „Am discutat despre realitățile de securitate”

Cu cine s-a întâlnit Radu Miruță, după ce Macron nu l-a invitat la grupul de lucru pentru Ucraina: „Am discutat despre realitățile de securitate”

Ruxandra Radulescu
13 feb. 2026, 23:10, Știri politice
Radu Miruță, ministrul Apărării, retractează ce spune inițial și caută „vinovați” în presă | Foto - Mediafax

Radu Miruță, ministrul Apărării, a anunțat că s-a întâlnit, ministrul Forțelor Armate și al Veteranilor, Catherine Vautrine, la sediul NATO, din Bruxelles. Bilaterala face parte din agenda oficialului român în cadrul participării la Conferința de la Munchen.

Ministrul Apărării a transmis că prima temă de discuție a fost a securitatea flancului Estic în contextul războiului din Ucraina.

„Franța, putere militară și economică, este unul dintre cei mai vechi și importanți parteneri ai României.
Întâlnirea bilaterală cu Catherine Vautrin, ministrul Forțelor Armate și al Veteranilor, la sediul NATO din Bruxelles, reconfirmă cât de esențială este încrederea dintre parteneri atunci când vorbim despre securitate.

Am discutat despre realitățile de securitate din regiunea noastră și despre impactul războiului din Ucraina asupra Flancului Estic”, a precizat ministrul Apărării.

Un alt subiect al întâlnirii a vizat posibilitatea ca producătorii francezi de echipament militar să realizeze armament și în România. Miruță și-a exprimat recunoștința față de contribuția la securitatea României, prin detașarea militarilor francezi la baza de la Cincu.

„Un punct important al dialogului a fost transferul de tehnologie pe care companiile franceze sunt dispuse să îl realizeze pentru a produce în România. Marea Neagră rămâne un spațiu strategic pentru securitatea euroatlantică, iar coordonarea strânsă între aliați este esențială pentru stabilitatea pe termen lung.

Am exprimat aprecierea pentru contribuția Franței la securitatea României, în special prin rolul său de națiune-cadru a Grupului de Luptă NATO de la Cincu. Prezența militarilor francezi aici este o dovadă concretă de solidaritate aliată, iar cooperarea noastră în acest cadru este solidă și eficientă.

Privind înainte, am discutat despre extinderea colaborării în industria de apărare, dezvoltarea unor proiecte comune și consolidarea parteneriatelor tehnico-militare, inclusiv prin localizarea producției în România. Avem obiective comune: o industrie europeană de apărare mai puternică și capabilități mai bine integrate.

Parteneriatul strategic cu Franța produce rezultate concrete – pentru interoperabilitatea forțelor noastre, pentru dezvoltarea capabilităților militare și pentru întărirea Flancului Estic. Continuăm să construim pe această bază, cu încredere și responsabilitate”, a transmis Miruță pe Facebook.

