Prima pagină » Știri externe » Macron la Conferința de la München: Europa are nevoie de suveranitate strategică și autonomie în fața tensiunilor cu SUA

Macron la Conferința de la München: Europa are nevoie de suveranitate strategică și autonomie în fața tensiunilor cu SUA

13 feb. 2026, 22:04, Știri externe
Macron la Conferința de la München: Europa are nevoie de suveranitate strategică și autonomie în fața tensiunilor cu SUA

La Conferința de Securitate de la München, Emmanuel Macron a pledat pentru suveranitatea strategică a Europei și autonomia în fața tensiunilor cu Statele Unite. Discursul său a subliniat necesitatea unui pilon nuclear european în cadrul NATO și a criticat politicile comerciale ale administrației Donald Trump.

Președintele Franței, în discursul său din prima zi a Conferinței de Securitate de la München, a îndemnat Europa să „demonstreze un angajament de neclintit pentru apărarea intereselor” în fața atacurilor venite din partea Statelor Unite. Emmanuel Macron, la fel ca alți lideri europeni înaintea sa, a declarat la München că Europa trebuie să își reafirme poziția la nivel global.

„Dacă vrem să fim luați în serios pe continentul european și nu numai, trebuie să arătăm lumii angajamentul nostru neclintit de a ne apăra propriile interese. Aceasta începe, desigur, prin continuarea sprijinului nostru pentru Ucraina, dar ar putea urma prin eliminarea tarifelor nejustificate și refuzul politicos al revendicărilor nejustificate pe teritoriul european”, a spus Macron.

Macron a lansat repetate atacuri la adresa lui Donald Trump

Emmanuel Macron a lansat repetate atacuri la adresa administrației Statelor Unite, în special cele legate de tarifele vamale, conflictul privind Groenlanda sau reglementarea rețelelor sociale, care au fost bine primite de public, la fel ca atunci când acesta a subliniat necesitatea ca Europa să fie respectată.

Pe lângă criticile lansate asupra Statelor Unite, Macron a avertizat asupra nevoii de schimbare a Europei, care este considerată o construcție îmbătrânită, lentă, fragmentată și marginalizată. Un continent care a căzut pradă migrației barbare care îi corupe prețioasele tradiții.

Europa trebuie să fie prezentă la masa discuțiilor cu Rusia

În ceea ce privește Ucraina, Emmanuel Macron a spus că Europa a dat rezultate și și-a intensificat sprijinul pentru țara sfâșiată de război.

„Când aud discursuri defetiste despre Ucraina, când aud unii lideri îndemnând Ucraina să accepte că este învinsă, supraevaluând Rusia în acest război, aceasta este o greșeală strategică uriașă, pentru că nu este o realitate.”

Într-o zi, rușii vor trebui să se confrunte cu enormitatea crimei comise în numele lor, cu inutilitatea pretextelor și cu efectele devastatoare, pe termen lung, asupra țării lor, dar până atunci nu vom coborî garda”, a spus Macron despre Rusia. Europa trebuie să se asigure că orice acord de pace trebuie să protejeze Ucraina, să mențină securitatea europeană și, în același timp, să descurajeze Rusia de la a încerca din nou să mai atace alt stat.

„Nu există pace fără europeni. Vreau să fiu foarte clar: puteți negocia fără europeni, dacă preferați, dar acest lucru nu va aduce pace la masa negocierilor”.

Prin urmare, Europa trebuie să restabilească canalele de discuție cu Rusia pentru a nu se baza pe alții (cu trimitere la Statele Unite), pentru a conduce discuțiile de pace pentru Ucraina. După război, Europa trebuie să găsească o soluție de conviețuire cu Rusia după acest război, a precizat Macron. De-a lungul istoriei, dinamica securității din Europa față de Rusia a fost definită de tratate vechi elaborate sau gestionate fără prezența europenilor la masa negocierilor.

„Trebuie să fim noi cei care negociază această nouă arhitectură de securitate pentru Europa de poimâine, pentru că geografia noastră nu se va schimba”, spune Macron.

Recomandările autorului:

Ambasadorul SUA la ONU, Mike Waltz, a adus o șapcă cu mesajul „Make the UN Great Again” la Conferința de la München. Ce reproșuri aduce Waltz

Macron denunță „hidra antisemită” care a cuprins toată Franța, la 20 de ani de la uciderea prin tortură a lui Ilan Halimi

Controversă în Germania. Revine Angela Merkel? Ce funcție este vehiculată pentru fostul cancelar al Germaniei

Recomandarea video

Citește și

MILITAR Exercițiul NATO din Estonia a arătat vulnerabilitățile Alianței. Cum au demonstrat ucrainenii că NATO nu e pregătită pentru războiul modern cu drone
21:28
Exercițiul NATO din Estonia a arătat vulnerabilitățile Alianței. Cum au demonstrat ucrainenii că NATO nu e pregătită pentru războiul modern cu drone
ULTIMA ORĂ România nu a fost invitată să participe la grupul de lucru pe tema Ucrainei, din Cadrul Conferinței de la Munchen. Un nou eșec în politica externă
21:20
România nu a fost invitată să participe la grupul de lucru pe tema Ucrainei, din Cadrul Conferinței de la Munchen. Un nou eșec în politica externă
FLASH NEWS Maia Sandu lansează un avertisment sumbru la München: „Războiul minților” este cea mai mare amenințare pentru democrație
20:36
Maia Sandu lansează un avertisment sumbru la München: „Războiul minților” este cea mai mare amenințare pentru democrație
FLASH NEWS Donald Trump anunță susținerea totală pentru Viktor Orban printr-o postare pe Truth Social, cu două luni înainte de alegerile din Ungaria
19:18
Donald Trump anunță susținerea totală pentru Viktor Orban printr-o postare pe Truth Social, cu două luni înainte de alegerile din Ungaria
CONTROVERSĂ Ambasadorul SUA la ONU, Mike Waltz, a adus o șapcă cu mesajul „Make the UN Great Again” la Conferința de la München. Ce reproșuri aduce Waltz
18:20
Ambasadorul SUA la ONU, Mike Waltz, a adus o șapcă cu mesajul „Make the UN Great Again” la Conferința de la München. Ce reproșuri aduce Waltz
FLASH NEWS Macron denunță „hidra antisemită” care a cuprins toată Franța, la 20 de ani de la uciderea prin tortură a lui Ilan Halimi
17:17
Macron denunță „hidra antisemită” care a cuprins toată Franța, la 20 de ani de la uciderea prin tortură a lui Ilan Halimi
Mediafax
Donald Trump îi cere lui Volodimir Zelenski „să se grăbească” cu demersurile pentru încheierea unui acord de pace cu Rusia
Digi24
China amenință cu „toate măsurile necesare” după ce CIA a publicat un clip în limba chineză pentru recrutarea de ofițeri
Cancan.ro
Gestul ireal făcut de fosta parteneră a lui Adrian Kreiner din spatele gratiilor. Ce le-a cerut magistraților 😲
Prosport.ro
FOTO. Mihaela Buzărnescu, apariție rară în costum de baie
Adevarul
Trupele NATO au fost „bătute măr” de ucraineni în cadrul unor exerciții în Estonia. „Suntem condamnați”
Mediafax
Un cunoscut oraș turistic, aflat lângă România, a interzis comerțul de alcool după ora 20.00
Click
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Digi24
Autospecială de pompieri, oprită de poliție în drum spre incendiu. Polițiștii se deplasau spre același incident
Cancan.ro
Lovitură de la tribunal pentru rudele tinerilor implicați în crima lui Mario Berinde din Cenei. Ce au decis judecătorii
Ce se întâmplă doctore
Ce mai face și cum arată acum Mirela Stoian, cea care a interpretat-o pe Lila, în „Vacanța Mare”. Actrița a intrat într-un con de umbră de ani buni
Ciao.ro
Vedete cu suflet mare! Ce persoane publice din România au adoptat copii
Promotor.ro
Rostec trimite BMP-3 către Rusia. Ajută în Ucraina sau ajung la „cimitirul” de 800 de unități distruse?
Descopera.ro
Cum arată ultima suflare a unei stele aflate pe moarte?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O femeie goală pușcă primește în casă curierul. Îl duce în dormitor şi...
Descopera.ro
Peștii ar putea ascunde secretul pentru o alternativă sustenabilă la ambalarea alimentelor
UTILE Tiramisu cu căpșuni, desertul ideal pentru Valentine’s Day. Cu ce se asortează perfect
21:33
Tiramisu cu căpșuni, desertul ideal pentru Valentine’s Day. Cu ce se asortează perfect
INEDIT Studiu. De câte ori se îndrăgostește un om în viață. Există unica iubire, „sufletul pereche”, sau este o fantomă?
20:54
Studiu. De câte ori se îndrăgostește un om în viață. Există unica iubire, „sufletul pereche”, sau este o fantomă?
DESTINAȚII TOP 20 – orașe din Europa prietenoase pentru pietoni, cu obiective turistice aflate la câțiva pași unele de altele. Pe ce loc se află Bucureștiul
20:36
TOP 20 – orașe din Europa prietenoase pentru pietoni, cu obiective turistice aflate la câțiva pași unele de altele. Pe ce loc se află Bucureștiul
ACTUALITATE Vineri 13, pisica neagră. Ce spun psihologii și numerologii despre superstițiile populare. Câți români iau în serios cifra fatidică
20:32
Vineri 13, pisica neagră. Ce spun psihologii și numerologii despre superstițiile populare. Câți români iau în serios cifra fatidică
CONTROVERSĂ Daniel Băluță îi închide gura lui Bolojan: „Vă reamintesc că banii Guvernului sunt banii românilor nu ai dumneavoastră”
20:26
Daniel Băluță îi închide gura lui Bolojan: „Vă reamintesc că banii Guvernului sunt banii românilor nu ai dumneavoastră”
VIDEO Primarul din Buzău, Constantin Toma, îl laudă pe Marcel Ciolacu pentru Autostrada Moldovei. “Asta chiar merită să fie scoasă în față. Un lucru extraordinar”
19:53
Primarul din Buzău, Constantin Toma, îl laudă pe Marcel Ciolacu pentru Autostrada Moldovei. “Asta chiar merită să fie scoasă în față. Un lucru extraordinar”

Cele mai noi

Trimite acest link pe