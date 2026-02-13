Macron la Conferința de la München: Europa are nevoie de suveranitate strategică și autonomie în fața tensiunilor cu SUA

La Conferința de Securitate de la München, Emmanuel Macron a pledat pentru suveranitatea strategică a Europei și autonomia în fața tensiunilor cu Statele Unite. Discursul său a subliniat necesitatea unui pilon nuclear european în cadrul NATO și a criticat politicile comerciale ale administrației Donald Trump.

Președintele Franței, în discursul său din prima zi a Conferinței de Securitate de la München, a îndemnat Europa să „demonstreze un angajament de neclintit pentru apărarea intereselor” în fața atacurilor venite din partea Statelor Unite. Emmanuel Macron, la fel ca alți lideri europeni înaintea sa, a declarat la München că Europa trebuie să își reafirme poziția la nivel global.

„Dacă vrem să fim luați în serios pe continentul european și nu numai, trebuie să arătăm lumii angajamentul nostru neclintit de a ne apăra propriile interese. Aceasta începe, desigur, prin continuarea sprijinului nostru pentru Ucraina, dar ar putea urma prin eliminarea tarifelor nejustificate și refuzul politicos al revendicărilor nejustificate pe teritoriul european”, a spus Macron.

Macron a lansat repetate atacuri la adresa lui Donald Trump

Emmanuel Macron a lansat repetate atacuri la adresa administrației Statelor Unite, în special cele legate de tarifele vamale, conflictul privind Groenlanda sau reglementarea rețelelor sociale, care au fost bine primite de public, la fel ca atunci când acesta a subliniat necesitatea ca Europa să fie respectată.

Pe lângă criticile lansate asupra Statelor Unite, Macron a avertizat asupra nevoii de schimbare a Europei, care este considerată o construcție îmbătrânită, lentă, fragmentată și marginalizată. Un continent care a căzut pradă migrației barbare care îi corupe prețioasele tradiții.

Europa trebuie să fie prezentă la masa discuțiilor cu Rusia

În ceea ce privește Ucraina, Emmanuel Macron a spus că Europa a dat rezultate și și-a intensificat sprijinul pentru țara sfâșiată de război.

„Când aud discursuri defetiste despre Ucraina, când aud unii lideri îndemnând Ucraina să accepte că este învinsă, supraevaluând Rusia în acest război, aceasta este o greșeală strategică uriașă, pentru că nu este o realitate.”

Într-o zi, rușii vor trebui să se confrunte cu enormitatea crimei comise în numele lor, cu inutilitatea pretextelor și cu efectele devastatoare, pe termen lung, asupra țării lor, dar până atunci nu vom coborî garda”, a spus Macron despre Rusia. Europa trebuie să se asigure că orice acord de pace trebuie să protejeze Ucraina, să mențină securitatea europeană și, în același timp, să descurajeze Rusia de la a încerca din nou să mai atace alt stat.

„Nu există pace fără europeni. Vreau să fiu foarte clar: puteți negocia fără europeni, dacă preferați, dar acest lucru nu va aduce pace la masa negocierilor”.

Prin urmare, Europa trebuie să restabilească canalele de discuție cu Rusia pentru a nu se baza pe alții (cu trimitere la Statele Unite), pentru a conduce discuțiile de pace pentru Ucraina. După război, Europa trebuie să găsească o soluție de conviețuire cu Rusia după acest război, a precizat Macron. De-a lungul istoriei, dinamica securității din Europa față de Rusia a fost definită de tratate vechi elaborate sau gestionate fără prezența europenilor la masa negocierilor.

„Trebuie să fim noi cei care negociază această nouă arhitectură de securitate pentru Europa de poimâine, pentru că geografia noastră nu se va schimba”, spune Macron.

