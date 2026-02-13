Prima pagină » Știri politice » Oana Țoiu s-a întâlnit cu veteranii ucraineni și cu oficiali din domeniul securității. Exclusă de la întâlnirea cu liderii europeni despre Ucraina

Oana Țoiu s-a întâlnit cu veteranii ucraineni și cu oficiali din domeniul securității. Exclusă de la întâlnirea cu liderii europeni despre Ucraina

Ruxandra Radulescu
13 feb. 2026, 23:53, Știri politice
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Toiu (FOTO - Alexandra Pandrea / Mediafax Foto)

Oana Țoiu, ministrul Afacerilor Interne, a prezentat o retrospectivă a primei zi de participare la Conferința de la Munchen. Oficialul român a participat la o mulțime de evenimente, inclusiv la o întâlnire cu veterani ucraineni, însă a fost exclus de la cel mai important: grupul de lucru pentru Ucraina alături de liderii Coaliției de Voință.

Oana Țoiu, parte a delegației române la evenimentul axat pe securitate Europei în contextul războiului din Ucraina, a publicat pe contul de Facebook un clip cu intâlnirile cele mai importante din prima zi a evenimentului.

Cea mai notabilă interacțiune a ministrei cu importanți lideri europeni a fost o întâlnire rapidă cu secretarul general al NATO, Mark Rutte.

Deși chiar ministra MAI subliniază importanța discuțiilor despre rolul României pe flancul estic, amintim că delegația țării noastre nu a fost invitată la grupul de lucru despte conflictul din Ucraina, organizat de Macron și la care au participat și ceilalți lideri europeni.

„Suntem în Munchen la Conferința pentru securitate, avem un set de întâlniri bilaterale și grupuri de lucru pentru securitate maritimă.

Marea Neagră este foarte importantă pentru noi, securitatea cibernetică, rolul României pe flancul estic și în special felul în care între Europa și Statele Unite ale Americii reconstruim încredere și parteneriatul trasatlantic”, a declarat Oana Țoiu în clipul postat pe rețelele de socializare.

FOTO: Mediafax

