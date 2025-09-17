Bancul de miercuri | Bulă agață o femeie pe Facebook: „Eu sunt din București. Tu de unde ești, frumoaso?”

La mijlocul săptămânii, GÂNDUL.RO vă propune bancul de miercuri. Află pe cine a reușit să agațe Bulă pe Facebook, de fapt.

Bulă agață o femeie pe Facebook:

– Eu sunt din București. Tu de unde ești?, frumoaso?

– De unde nici nu te aștepți, frumosule!

– De unde, de unde?

– Din dormitor, Bulă. Sunt eu, nevastă-ta!

Să râdem în continuare:

Bulă se angajează matelot pe iahtul lui Bill Gates

Cu ocazia împlinirii majoratului fetei lui, Bill organizează o mega petrecere pe vas, în Marea Caraibelor.

În aplauzele si laudele tuturor, fata se dezbracă și sare în apă, pentru a le arăta tuturor, cât de frumoasă și bună înotătoare este.

La un moment dat, toată lumea rămâne îngrozită: Un rechin se apropia cu mare viteză de fată. Fata observă și ea rechinul și începe să înoate, cu putere, spre vas.