BANC | Un român își petrece vacanța în India, împreună cu frumoasa lui fiică de 18 ani

13 sept. 2025, 22:48, Bancuri
Dacă tot este weekend, trebuie să ne relaxăm și tocmai de aceea îți oferim un nou banc savuros. De data aceasta, cu un turist român care își petrece vacanța în India, împreună cu frumoasa lui fiică de 18 ani, moment în care un maharajah foarte bogat se îndrăgostește de ea.

– Dacă îmi vei da fiica de soție, îi spuse el tatălui, îți voi da greutatea ei în aur.

– Peste o lună vei primi răspunsul meu.

– Vreți să vă mai gândiți?

– Nu, vreau s-o mai îngraș!

