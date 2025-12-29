Prima pagină » Economie » Claudiu Năsui îl atacă pe Bolojan după măririle de taxe: „2025 a fost un an prost pentru economie”

29 dec. 2025, 09:13, Economie
Fostul ministru al Economiei, Claudiu Năsui, a publicat un mesaj amplu pe Facebook în care face un bilanț extrem de critic al anului 2025. Acesta susține că politicile guvernului Bolojan au dus la creșteri de taxe, mai multă birocrație și o scădere accentuată a libertății economice, cu efecte directe asupra antreprenorilor și populației.

Claudiu Năsui susține că antreprenoriatul a fost sufocat de birocrație și reguli noi în 2025

Claudiu Năsui a transmis că anul 2025 a venit cu măsuri care îngreunează activitatea firmelor, în special a celor mici. El susține că statul a ales să complice înființarea și funcționarea companiilor, fără a rezolva problemele reale din economie.

În 2025, guvernul Bolojan a crescut taxarea, birocrația și a scăzut libertatea economică. Guvernul a îngreunat înființarea de firme prin creșterea capitalului social minim. O măsură care nu descurajează fraudele, dar lovește în întreprinderile mici”, a scris Năsui pe Facebook.

Fostul ministru a atras atenția și asupra noilor obligații impuse firmelor care au mai multe puncte de lucru, explicând că acestea vor genera un volum mult mai mare de raportări și plăți către stat, pentru aceeași activitate economică.

Mai mult, de la anul fiecare punct de lucru va trebui să aibă cod fiscal separat. Până acum trebuia doar punctele de lucru mici, adică cu cel puțin 5 angajați. Asta înseamnă mai multe raportări, mai multe declarații și mai multă birocrație pentru fix aceeași activitate ca până acum.”

Creșteri de taxe, după promisiuni electorale contrare

Pe partea de fiscalitate, Năsui acuză guvernul că a abandonat promisiunile făcute în campania electorală și a ales varianta majorării taxelor, în lipsa unor reduceri reale de cheltuieli.

Pe parte de taxare, guvernul Bolojan a crescut semnificativ taxele. Deși promisiunile electorale au fost fix inverse. După alegeri, politicienii s-au răzgândit. Niciun partid din coaliție nu vrea reducerea cheltuielilor acolo unde are un interes. Așa că rămâne de crescut taxele.”

Fostul ministru susține că explicațiile oficiale au fost aceleași ca în anii anteriori, indiferent de guvern, iar povara a fost transferată de fiecare dată către contribuabili. Claudiu Năsui consideră că una dintre cele mai dure lovituri date libertății economice în 2025 a fost decizia privind pilonii de pensii.

Au numit asta «responsabilitate» și «maturitate». De fapt, în ultimul deceniu România a tot avut parte de «maturitatea» creșterii constante a taxelor. A făcut-o și guvernul Ciucă, și guvernul Ciolacu și guvernul Bolojan. 2025 a adus și o mare lovitură pentru nivelul libertății economice, pe lângă taxare și birocrație. Guvernul a naționalizat 70% din banii din pilonul 2 și 3. Banii se vor duce la stat sub forma unui împrumut pe o perioadă de 8 ani printr-un intermediar.”

Avertismentul lui Năsui pentru 2026: ”Soluții există pentru a opri declinul. Dar pentru asta trebuiau luate măsurile inverse decât cele luate până acum. 2026 nu va fi un an ușor”

Privind spre anul următor, fostul ministru spune că experiența trecutului nu oferă motive de optimism și estimează că politica de creștere a taxelor ar putea continua.

„Dacă ne uităm în trecut, scăderile de cheltuieli vor fi minore iar creșterile de taxe vor continua. Toate acestea mă fac să estimez că șansele ca guvernul Bolojan să crească în continuare taxele în 2026 sunt de 50%. Din păcate nu e suficient pentru a opri creșterile de prețuri care vor tot continua. Pentru românii simpli, care nu sunt conectați la un privilegiu de stat, viața va fi tot mai scumpă. Și puterea de cumpărare va scădea. Soluții există pentru a opri declinul. Dar pentru asta trebuiau luate măsurile inverse decât cele luate până acum. 2026 nu va fi un an ușor.”

