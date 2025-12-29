Prima pagină » Sport » Pintilii și Charalambous, aproape de plecarea de la FCSB. Reacția dură a lui Mihai Stoica: „Niciodată!”

29 dec. 2025, 08:24, Sport
Mihai Stoica a avut o reacție fermă după ce a aflat că Mihai Pintilii și Elias Charalambous au luat în calcul să își dea demisia de la FCSB, pe fondul startului slab de sezon.

Rezultatele foarte slabe din primele meciuri i-au determinat pe cei doi antrenori să se gândească la o decizie surprinzătoare. Patronul clubului a dezvăluit că Pintilii i-a transmis că este dispus să plece oricând, dacă acest lucru ar ajuta echipa. Mihai Stoica s-a opus categoric ideii și le-a cerut tehnicienilor să renunțe la astfel de gânduri atât timp cât sunt pe banca roș-albaștrilor.

Mesajul lui Mihai Stoica pentru Pintilii: „Am intrat în depresie”

Oficialul FCSB, care are o relație apropiată cu cei doi antrenori, a intervenit pentru a-i convinge să nu facă acest pas. Pintilii și Charalambous au considerat că o eventuală plecare ar putea produce un șoc pozitiv în rândul jucătorilor, după începutul dezastruos de sezon, însă Gigi Becali nu a acceptat demisia lor.

Mihai Stoica, care a trecut el însuși printr-o despărțire de FCSB în trecut și a resimțit ulterior regretul acelei decizii, a discutat cu Pintilii pentru a-l face să își schimbe perspectiva și să continue alături de echipă.

„Eu le-am spus băieților, lui Pinti în primul rând, care îl sunase pe Gigi, ‘Nea Gigi, dacă trebuie, plecăm noi, n-avem niciun fel de problemă’, niciodată, că sunteți la început de meserie amândoi, să nu mai veniți cu propuneri de genul ăsta. Eu am plecat de bunăvoie și nesilit de nimeni de la Steaua în 2007 și după două minute am intrat în depresie.

Astea nu sunt cluburi de la care să pleci, pentru că după aia nu mai știi cum să te întorci. Câștigam campionatul cu Urziceni și făceam 8 puncte în Champions League și eu tânjeam după Steaua”, a a spus MM Stoica, la Fanatik.

