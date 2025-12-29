Prima pagină » Știri externe » Reuniune crucială la Paris în contextul păcii în Ucraina. Macron cheamă aliații Kievului, la începutul lui 2026. Garanțiile de securitate, pe agendă

Reuniune crucială la Paris în contextul păcii în Ucraina. Macron cheamă aliații Kievului, la începutul lui 2026. Garanțiile de securitate, pe agendă

Mihai Tănase
29 dec. 2025, 09:22, Știri externe
Președintele francez Emmanuel Macron a anunțat organizarea, la începutul lunii ianuarie, a unei reuniuni la Paris a aliaților Ucrainei, dedicată finalizării contribuțiilor concrete privind garanțiile de securitate pentru Kiev, în perspectiva unui acord de pace cu Rusia.

Anunțul a fost făcut luni de liderul de la Elysee, printr-un mesaj publicat pe platforma X, după o serie de discuții purtate cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, cu președintele american Donald Trump și cu mai mulți lideri europeni.

„Vom reuni ţările Coaliţiei de Voinţă la Paris la începutul lui ianuarie, pentru a finaliza contribuţiile concrete ale fiecăruia”, a scris Emmanuel Macron.

Președintele Franței a precizat că discuțiile vizează în mod direct arhitectura de securitate necesară pentru Ucraina în eventualitatea unui acord de pace.

„Avansăm asupra garanţiilor de securitate ce vor fi centrale pentru a construi o pace justă şi durabilă”, a afirmat liderul francez, precizând că a avut și o discuție separată cu Volodimir Zelenski.

Donald Trump: „A fost o negociere foarte dificilă”

Inițiativa lui Macron vine la o zi după întrevederea dintre Zelenski și Donald Trump, desfășurată duminică la reședința președintelui american din Florida. La finalul întâlnirii, liderul de la Casa Albă s-a declarat moderat optimist în privința unei soluționări apropiate a conflictului declanșat de Rusia în februarie 2022.

„Aceasta a fost o negociere foarte dificilă”, a recunoscut Donald Trump, vorbind însă despre „numeroase progrese”. „Nu vreau să spun când anume (se va încheia pacea în Ucraina n.red), însă eu cred că noi vom reuşi”, a adăugat el, menționând totodată posibilitatea de a susține un discurs în Parlamentul Ucrainei pentru a impulsiona planul său de pace.

La rândul său, Volodimir Zelenski s-a arătat la fel de încrezător, descriind discuțiile drept un pas major înainte. Liderul ucrainean a vorbit despre „mari progrese”, inclusiv despre faptul că „90%” din planul de pace american în 20 de puncte ar fi „aprobat”.

De asemenea, el a menționat existența unor „garanţii de securitate” pentru Ucraina „aprobate” sau „aproape aprobate”, precum și a „unui plan de prosperitate în curs de finalizare”.

Pace în Ucraina. Zelenski vine cu propriul plan de pace. Care este reacția Rusiei

„Mărul discordiei" dintre Ucraina și Rusia stă într-un teritoriu de doar 4000 km². NYT arată unde este bucata de pământ care blochează pacea lui Trump

