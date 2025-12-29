Din ce sunt făcute jumările din Mega Image, de fapt? Ce scrie pe eticheta

Fără dar și poate, porcul este vedeta de pe masa de Sărbători. Românii care nu și-au permis totuși să cumpere unul întreg au căutat alternative mai ieftine pentru anumite preparate, printre ele se numără și jumările.

Cei pofticioși care nu au avut porc pe masă au găsit acest preparat chiar la Mega Image, însă ingredientele de pe ambalaj sunt cele mai importante, mai ales pentru persoanele care vor un preparat mai sănătos, fără aditivi și conservanți.

Din ce sunt făcute jumările de la Mega Image

La Mega Image găsim pe rafturi jumări la caserolă, aceasta cântărește 250 de grame, însă ingredientele sunt cele care ne interesează.

Potrivit etichetei, acest preparat conține numai trei ingrediente, și anume: carne de porc, ulei de floarea soarelui și sare.

Jumările de porc sunt un aperitiv tradițional românesc, obținute din slănină și/sau carne de porc (burta, piept, fleică) care se prăjesc lent, până grăsimea se topește, iar bucățile rămase devin crocante și aurii, presărate cu sare, având un gust intens.

Cum să faci jumări crocante

Primul pas este să ai slănină curată și albă. Feliile trebuie să fie de două-trei degete grosime. Hălcile de slănină trebuie să conțină fragmente subțiri de carne și să aibă un miros proaspăt și dulce. Ai grijă şi la oalele folosite, pentru că slănina trebuie prăjită câteva ore și multe bucățele se lipesc de fundul oalei. Evită oalele moderne din teflon sau inox. Îți trebuie o oală de tablă, cu fund dublu, sau o cratiță zdravănă, cum aveau bunicile. Sau, cel mai bun, ar fi un ceaun sau o tigaie din fontă.

La final, ține cont că oala folosită trebuie curățată cu buretele de sârmă. Un kilogram de slănină tăiată în fâșii mici se topește aproape într-o oră. Când jumările prind culoare brun-roșiatică, miros frumos și devin crocante, atunci știi că sunt gata.