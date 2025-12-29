Prima pagină » Actualitate » O familie a incinerat din greșeală corpul altei persoane, în Scoția. O eroare produsă la morgă a dus la acest incident

29 dec. 2025, 08:47, Actualitate
O familie din Glasgow, Scoția, a incinerat din greșeală un alt corp după o eroare produsă la morga Spitalului Queen Elizabeth. Incidentul a avut loc în luna noiembrie 2025, iar ancheta este în desfășurare.

Un incident grav s-a petrecut la Spitalul Universitar Queen Elizabeth din Glasgow, Scoția. În noiembrie 2025, din cauza unei erori umane, personalul de la morga spitalului a încurcat corpurile a doi pacienți decedați, iar unul dintre ele a fost incinerat de o familie care credea că este vorba despre ruda lor. Eroarea a fost descoperită abia după înmormântare.

Potrivit NHS Greater Glasgow and Clyde, Consiliul Serviciului Național de Sănătate din Scoția responsabil cu administrarea spitalului, problema a survenit din cauza unei erori în procedurile stricte de identificare și etichetare a corpurilor.

„Aș dori să cer scuze sincere familiei afectate de această situație. Avem proceduri foarte stricte pentru identificarea și etichetarea corpurilor de la momentul în care acestea ajung în morgile noastre până la transferul lor către casele funerare. Regretăm profund că, în acest caz, procedurile nu au fost respectate, ceea ce a dus la suferințe suplimentare pentru două familii aflate într-un moment deja foarte dificil pentru ele.”, a declarat Scott Davidson, directorul medical al NHS Greater Glasgow and Clyde.

În urma incidentului, conducerea NHS a inițiat imediat o investigație pentru a stabili circumstanțele exacte ale acestui caz tragic.

Pe durata anchetei, angajații implicați în greșeală au fost identificați și suspendați din funcție.

