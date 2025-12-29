🚨 Fox News: Întâlnirea dintre Trump și Zelenski ar putea deschide ușa primei conversații dintre președintele Ucrainei și Putin, după cinci ani

09:43 UPDATE. Reuniune crucială la Paris. Macron cheamă aliații Kievului, la începutul lui 2026 Președintele francez Emmanuel Macron a anunțat organizarea, la începutul lunii ianuarie, a unei reuniuni la Paris a aliaților Ucrainei, dedicată finalizării contribuțiilor concrete privind garanțiile de securitate pentru Kiev, în perspectiva unui acord de pace cu Rusia. În ianuarie, la Paris, va avea loc o întâlnire a „coaliției celor hotărâți”. Va fi stabilită contribuția fiecărei țări, a declarat președintele francez, Emmanuel Macron, pe X. „Avem progrese în ceea ce privește garanțiile de securitate, care vor fi esențiale pentru construirea unei păci juste și durabile”, a subliniat președintele Franței. Citește mai multe aici. 09:34 UPDATE. Asistentul lui Putin trollează Ucraina în Miami Kremlinul nu își ascunde satisfacția. Când delegația ucraineană a aterizat în Florida, asistentul lui Putin, Kirill Dmitriev, a postat un videoclip în care se plimba pe un skateboard în Miami, în timp ce asculta cântecul „Bine ai venit în mama Rusia”.

Întâlnirea de duminică dintre președintele american Donald Trump și Volodymyr Zelenskyy ar putea deschide calea pentru prima convorbire telefonică dintre președintele ucrainean și liderul rus Vladimir Putin în mai bine de cinci ani, transmite o sursă Fox News.

Deși întâlnirea de la Mar-a-Lago a fost prezentată ca un pas înainte în eforturile de pace conduse de Trump, sursa a precizat, de asemenea, că asigurarea unei convorbiri telefonice directe între Zelenskyy și Putin ar fi o „victorie diplomatică” pentru președintele american.

„Victorie diplomatică” pentru Trump

„Dacă Putin ar fi participat la o convorbire telefonică duminică, aceasta ar fi fost cea mai mare realizare în pregătirea negocierilor de pace și primul pas real în procesul de pace”, a declarat sursa pentru Fox News Digital, sub protecția anonimatului. „Aceasta ar fi o victorie diplomatică pentru președintele Trump.” „Trump pare să fie cel mai de succes mediator, deoarece cei doi, Putin și Zelenskyy, se percep reciproc din punct de vedere emoțional, iar acest lucru reprezintă o provocare.”

Trump a confirmat duminică că a vorbit cu Putin înainte de întâlnirea cu Zelenskyy, calificând conversația drept „bună și foarte productivă” într-o postare pe Truth Social.

„Cred că avem toate ingredientele pentru a ajunge la un acord”, a declarat Trump reporterilor, în timp ce stătea lângă Zelenskyy după sosirea acestuia în Florida duminică, adăugând că procesul poate „avansa foarte rapid”. „Cred că suntem în etapa finală a negocierilor și vom vedea ce se va întâmpla”, a declarat Trump.

„Altfel, situația va continua mult timp. Fie se va termina, fie va continua mult timp, iar milioane de oameni vor fi uciși”, a adăugat președintele.

Întâlnirea din Florida a avut loc la câteva zile după ce Zelenskyy a declarat că a avut o „discuție fructuoasă” cu trimisul special al SUA, Steve Witkoff, și cu ginerele lui Trump, Jared Kushner, ambii fiind prezenți și duminică.

Pe măsură ce Zelenskyy se apropia de întâlnirea de duminică, sursa a spus că liderul ucrainean era probabil anxios.

„Zelenskyy este de obicei foarte nervos înaintea unor astfel de conversații cu președintele Trump”, a spus sursa. „Se concentrează mult timp și studiază notele pe care Departamentul de Politică Internațională și Ministerul de Externe le pregătesc pentru el.”

Duminică a marcat și a treia întâlnire față în față între Trump și Zelenskyy de la revenirea lui Trump la putere.

În centrul discuțiilor s-a aflat un plan de pace în 20 de puncte, susținut de SUA, rezultat în urma unor săptămâni de negocieri, care ar necesita un compromis din partea Kievului.

Zelenski: „Ucraina este pregătită pentru pace“

Pe contul său de Telegram Zelenski a publicat mai multe imagini de la întâlnire, a mulțumit Statelor Unite pentru implicare și a precizat că „Ucraina este pregătită pentru pace.“

„Mulțumesc președintelui Trump pentru întâlnirea minunată. Am avut o discuție semnificativă despre toate problemele și apreciem foarte mult progresul pe care echipele ucraineană și americană l-au făcut în ultimele săptămâni. O mulțumire specială lui Steve Witkoff și Jared Kushner pentru implicarea și dedicarea lor deplină cauzei, precum și echipei noastre, în special lui Rustem Umerov și Andriy Hnatov.“, aprecizat președintel ucrainean.

Potrivit acestuia, garanțiile de securitate sunt esențiale pentru obținerea unei păci durabile.

„Am discutat toate aspectele cadrului de pace și am obținut rezultate semnificative. De asemenea, am discutat despre următoarele etape. Suntem de acord că garanțiile de securitate sunt esențiale pentru obținerea unei păci durabile și echipele noastre vor continua să lucreze la toate aspectele. Am convenit ca echipele noastre să se întâlnească săptămâna următoare pentru a finaliza toate discuțiile. De asemenea, am convenit cu președintele Trump că el va primi liderii ucraineni și europeni la Washington în ianuarie. Ucraina este pregătită pentru pace.“, a mai transmis Zelesnki.

Când a avut loc ultimul contact dintre Putin și Zelenski

Potrivit sursei Fox News, singura dificultate cu care se confruntă acum Zelenski este faptul că Putin a refuzat să discute cu el din iulie 2020. Atunci au vorbit despre scandalul Wagner și operațiunea eșuată de arestare a militanților ruși Wagner.

„După aceea, Zelenskyy a încercat în repetate rânduri să discute cu Putin, dar acesta a refuzat.Au existat oportunități pentru o conversație în august și septembrie 2024, dar acestea au dispărut din nou când Ucraina a invadat regiunea Kursk”, a spus sursa.

Ultimul contact direct între cei doi lideri a avut loc după o operațiune ucraineană eșuată care viza mercenarii ruși Wagner.

Serviciile secrete ucrainene i-au ademenit pe mercenari în Belarus și au planificat să-i intercepteze în drumul lor de la Minsk la Istanbul, înainte ca aceștia să fie arestați, potrivit The Kyiv Independent.

„Ultima convorbire telefonică dintre Zelenskyy și Putin a avut loc în momentul în care Ucraina încerca să captureze un grup de luptători ruși Wagner”, a declarat sursa. „Operațiunea a eșuat.”

Chiar înainte ca discuțiile să se întrerupă complet, relațiile dintre cei doi lideri erau tensionate, a declarat sursa.

„Înainte de acel moment din 2020, convorbirile telefonice dintre Zelenskyy și Putin nu au fost niciodată prietenoase și între ei exista întotdeauna tensiune. În timpul discuțiilor, Putin era întotdeauna taciturn, iar Zelenskyy încerca să stabilească o relație.” „Zelenskyy se comporta întotdeauna subordonat față de Putin și se prefăcea că este bine dispus, aproape ca și cum ar fi jucat un rol pe scenă”, a explicat sursa. „Vorbea mult și citea din notițele sale, de teamă să nu uite ceva. Uneori se împiedica în cuvinte sau pierdea firul punctuației.” „Când Putin tăcea, Zelenskyy îl întreba întotdeauna politicos: «Ce părere aveți, Vladimir Vladimirovici?»” „Putin nu era niciodată vorbăreț”, a spus sursa.

Discuțiile din Florida au avut loc în momentul în care Kievul a semnalat o posibilă schimbare a poziției sale în negocieri. Zelenskyy a declarat că planul în 20 de puncte, care, potrivit oficialilor americani, este finalizat în proporție de aproximativ 90%, ar putea include retragerea limitată a trupelor ucrainene din anumite zone din estul Ucrainei, fără a recunoaște în mod oficial controlul Rusiei, precum și crearea unor zone demilitarizate.

El a sugerat, de asemenea, supunerea planului unui referendum național dacă Moscova acceptă un armistițiu de 60 de zile.

Zelenskyy a trasat o linie fermă în ceea ce privește garanțiile de securitate, insistând că Ucraina are nevoie de asigurări juridice obligatorii din partea SUA pentru a descuraja viitoare agresiuni rusești.

Fox News Digital a contactat Kremlinul și biroul președintelui Zelenskyy pentru a obține comentarii, însă niciuna dintre părți nu a confirmat informația până acum.

