Primul Revelion fără petarde. Amenzile cresc până la 7.500 de lei. Primele efecte vizibile ale noii legi: „Nu mai aud atâtea bubuituri”

Mihai Tănase
29 dec. 2025, 09:00, Actualitate
Cu doar câteva zile înainte petrecerea de Revelion 2026, de altfel un adevărat „eveniment al petardelor” în anii precedenți, România pare să trăiască acum o premieră. Pe finele lui 2025 auzim deja mult mai puține bubuituri care răsunau în cartiere, iar această schimbare se datorează unei noi lei, care interzice vânzarea petardelor către publicul larg și sancționează drastic folosirea lor.

Deși petardele periculoase erau oricum interzise încă din 2023, Parlamentul a adoptat în acest an o lege mult mai dură, care schimbă radical regulile jocului. Actul normativ, promulgat în vară, interzice vânzarea petardelor către persoanele fizice și introduce sancțiuni severe pentru utilizarea neautorizată, cu amenzi cuprinse între 1.000 și 7.500 de lei.

Legea vine la patru ani după ce organizația non-guvernamentală Declic a lansat campania „Fără petarde, fără tragedii”, susținută de peste 154.000 de semnături.

În 2022, ONG-ul, alături de deputatul USR Radu Molnar, a depus un proiect de lege care a fost însă blocat de mai multe ori în Parlament. Varianta finală, votată anul acesta, a fost inițiată de deputatul PSD Mihai Weber, scrie Adevărul.ro.

Astfel, conform noii legislații, persoanele fizice nu mai pot deține, folosi, importa sau comercializa petarde clasice și alte articole pirotehnice periculoase din categoriile F2–F4, P1 sau T1. Singurele produse permise pentru persoanele de peste 16 ani sunt cele din categoria F1, cu risc foarte scăzut: artificii mici de brad, bețișoare și focuri bengale, pocnitori de petrecere, jerbe de mici dimensiuni sau confeti explozive.

Vânzarea acestor produse către minori sau către persoane fără autorizație constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la trei luni la un an sau cu amendă. Utilizarea neautorizată este sancționată contravențional de polițiști sau inspectorii de muncă.

Efectele legii se simt deja în societate: „Mult mai puține bubuituri decât anul trecut”

O dezbatere amplă pe platforma Reddit sugerează că legea începe să fie resimțită în viața de zi cu zi. O postare devenită virală pornește de la o observație simplă: „Eram sceptic că legea nouă va avea efect imediat, dar până acum nu am auzit să pocnească petarde (nici la oraș, nici la țară). În anii trecuți, în perioada asta erau foarte multe.”

„Trebuia să fiu tot timpul atent la câini, pentru că se speriau foarte tare și îmi era frică să nu sară gardul.”, adaugă autorul postării.

Concluzia sa a surprins mulți utilizatori: „Am văzut că legea e inițiată de cineva din PSD. Probabil e prima dată când spun „jos pălăria” pentru cineva din acel partid.”

Mai mulți internauți au confirmat o schimbare clară față de anii precedenți.

„Bubuituri extrem de puține. Cred că au fost 2 – 3 până acum. În anii trecuți auzeam 2 -3 pe oră”, scrie un utilizator. Un altul concluzionează sec: „E un caz rarisim în care parlamentarii devin utili.”

În unele zone, oamenii vorbesc chiar despre intervenții rapide ale autorităților: „La periferia estică a Timișoarei… niște tineri dădeau cu petarde, dar i-a rezolvat repede poliția.”

În alte cazuri, reacția a venit din partea cetățenilor: „Oamenii l-au atenționat și, într-un final, cineva a chemat poliția.”

Există însă și voci care atrag atenția asupra aplicării neuniforme a legii. Utilizatori din mai multe orașe reclamă standuri care ar vinde ilegal petarde sau lipsa de reacție a autorităților.

„Legea e o hârtie dacă polițiștii nu o pun în aplicare”, notează cineva.

Un capitol aparte al discuției îl reprezintă efectele petardelor asupra animalelor și oamenilor.

Alții vorbesc traume din copilărie sau accidente grave, argumentând că schimbarea era necesară de mult timp.

Chiar dacă aplicarea legii nu este perfectă, concluzia generală este una prudent optimistă: „Mai e la fel de rău ca în anii trecuți? Nu. Se aplică peste tot? Nu. Dar e un început.” Mulți rămân însă rezervați: „Foarte puține la mine în cartier. Să vedem de Revelion.”

