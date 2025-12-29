Prima pagină » Vremea » Avertizare meteo de vreme severă. Cod roșu și portocaliu de viscol în 7 județe din România cu rafale de peste 120 km/h și vizibilitate aproape zero

Mihai Tănase
29 dec. 2025, 08:30, Vremea
Meteorologii au emis luni dimineață o avertizare nowcasting Cod roșu și portocaliu de viscol pentru două județe din România, unde vântul extrem de puternic provoacă viscol intens, troienirea zăpezii și scăderea drastică a vizibilității, cu rafale ce depășesc 120 km/h.

Avertizarea Cod roșu este valabilă pentru zona de munte situată la altitudini de peste 1.800 de metri, unde vântul suflă cu intensitate extremă, spulberă zăpada deja depusă și reduce vizibilitatea până aproape de zero.

Fenomenele meteo periculoase sunt prognozate să se manifeste până luni, la ora 10.00, scrie Mediafax.ro.

Cod portocaliu de viscol în șase județe

În același interval, meteorologii au emis și o avertizare Cod portocaliu de viscol pentru mai multe zone din județele Alba, Covasna, Brașov, Sibiu, Gorj și Vâlcea.

În aceste regiuni sunt așteptate rafale de vânt cu viteze cuprinse între 90 și 110 km/h, care vor viscoli și troieni zăpada și vor determina o vizibilitate sub 50 de metri.

În județul Alba, avertizarea Cod portocaliu vizează numeroase localități, printre care Cugir, Zlatna, Câmpeni, Abrud, Ighiu, Săsciori, Bistra, Vințu de Jos, Baia de Arieș, Galda de Jos, Șugag, Roșia Montană, Lupșa, Pianu, Meteș, Stremț, Șibot, Vidra, Albac, Sohodol, Horea, Avram Iancu, Scărișoara, Almașu Mare, Gârda de Sus, Bucium, Gârbova, Arieșeni, Livezile, Sălciua, Vadu Moților, Poșaga, Ciuruleasa, Mogoș, Poiana Vadului, Rimetea, Blandiana, Întregalde, Ocoliș, Râmeț, Ponor și Ceru-Băcăinți.

În județul Brașov sunt afectate localitățile Brașov, Predeal, Tărlungeni, Bran, Moieciu, Hoghiz, Vulcan, Poiana Mărului, Vama Buzăului, Racoș, Șinca Nouă, Holbav, Fundata și Augustin, iar în județul Sibiu avertizarea vizează zonele montane din Săliște, Rășinari, Jina, Poiana Sibiului, Boița, Tilișca și Râu Sadului.

De asemenea, Codul portocaliu este valabil în zona de munte a localității Padeș din județul Gorj și în județul Vâlcea, pentru Călimănești, Brezoi, Perișani, Câineni, Băile Olănești, Boișoara, Voineasa, Malaia, Racovița și Titești.

Avertizarea Cod portocaliu se extinde și asupra județului Covasna, unde sunt vizate localități precum Întorsura Buzăului, Ozun, Sânzieni, Sita Buzăului, Ghelința, Bățani, Cernat, Brețcu, Turia, Barcani, Ojdula, Vâlcele, Boroșneu Mare, Bodoc, Ghidfalău, Belin, Dobârlău, Reci, Hăghig, Micfalău, Bixad, Poian, Aita Mare, Mereni, Malnaș, Moacșa, Estelnic și Comandău.

Autoritățile recomandă evitarea deplasărilor în zonele montane afectate și respectarea indicațiilor emise de instituțiile responsabile, în condițiile în care fenomenele prognozate pot pune în pericol siguranța populației și a infrastructurii.

EXTERNE Reuniune crucială la Paris în contextul păcii în Ucraina. Macron cheamă aliații Kievului, la începutul lui 2026. Garanțiile de securitate, pe agendă
09:22
Reuniune crucială la Paris în contextul păcii în Ucraina. Macron cheamă aliații Kievului, la începutul lui 2026. Garanțiile de securitate, pe agendă
ECONOMIE Claudiu Năsui îl atacă pe Bolojan după măririle de taxe: „2025 a fost un an prost pentru economie”
09:13
Claudiu Năsui îl atacă pe Bolojan după măririle de taxe: „2025 a fost un an prost pentru economie”
Primul Revelion fără petarde. Amenzile cresc până la 7.500 de lei. Primele efecte vizibile ale noii legi: „Nu mai aud atâtea bubuituri”
09:00
Primul Revelion fără petarde. Amenzile cresc până la 7.500 de lei. Primele efecte vizibile ale noii legi: „Nu mai aud atâtea bubuituri”
EXTERNE O familie a incinerat din greșeală corpul altei persoane, în Scoția. O eroare produsă la morgă a dus la acest incident
08:47
O familie a incinerat din greșeală corpul altei persoane, în Scoția. O eroare produsă la morgă a dus la acest incident
SPORT Pintilii și Charalambous, aproape de plecarea de la FCSB. Reacția dură a lui Mihai Stoica: „Niciodată!”
08:24
Pintilii și Charalambous, aproape de plecarea de la FCSB. Reacția dură a lui Mihai Stoica: „Niciodată!”

