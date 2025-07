Bancul de joi | Parola de pe Facebook

Bancul de joi: tipa care vrea să îi afle iubitului ei parola de la Facebook. Un scurt dialog pe Messenger arată cum o persoană încearcă să „invadeze” intimitatea partenerului, folosind o strategie de a descoperi parola contului de Facebook.

– **************

– Ce sunt astea iubire?

– Super tare, dacă scrii parola ta de la Facebook pe Messenger îți apar steluțe, pentru protecție, încearcă și tu să vezi.

– JmekeruSexos69.

– Vai de mine, nu merge, se vede parola!

– O vezi doar tu, mie îmi apar steluțe, nu e super tare?

Bancul de joi: Bulă și călugărița tinerică

Bulă oprește mașina și ia o călugăriță tinerică și frumoasă, care făcea autostopul. Fascinat de aspectul fizic al călugăriței, Bulă o tot privește pe furiș.

– Bulă, văd că te frământă ceva. Ce s-a întâmplat?

– Mi-e rușine să îți spun.

– Nu fi timid! Am văzut și am auzit multe la viața mea. Îmi poți spune orice, nu mă supăr.

– Sincer să fiu, am visat mereu să sărut o călugăriță tinerică și frumoasă, așa, ca tine.

– Mda, să zicem că îți pot îndeplini visul, dar cu două condiții: să fii catolic și să nu ai pe nimeni.

– Păi sunt! Sunt și catolic și singur!

– Bine, Bulă. Oprește mașina!

Țăranul care își strigă calul

Un țăran, într-o căruță, striga la calul lui, care mergea încet:

– Dii Murgule! Dii Florică! Dii Surule!

Un trecător se uită cu mirare la el și zice:

Iubitele lui Bulă

Bulă avea 3 iubite și nu știa cu care dintre ele să se însoare. Așa că a decis să-i dea fiecăreia câte 5.000 de euro, ca să vadă cum îi cheltuie fiecare.

Prima iese în oraș și se machiază de toți banii. Își ia haine noi, își schimbă coafura, îsi face manichiura, pedichiura, tot tacâmul și-i zice lui Bulă:

– Bulă, am cheltuit banii ca să fiu frumoasă pentru tine, pentru că te iubesc așa de mult.

A doua iubită a ieșit în oraș și a cumpărat crose noi de golf, un CD player, un televizor și o combină și i le-a dat lui Bulă.

– Am cumpărat aceste cadouri pentru tine, pentru că te iubesc așa de mult.

Cea de-a treia ia cei 5.000 de euro și-i investește în acțiuni, îsi dublează suma, returneaza cei 5.000 de euro lui Bulă și reinvestește restul. Și îi zice:

