11 aug. 2025, 13:13, Bancuri
Bancul de luni | Bulă, la doctor: „Cum aș putea trăi 100 de ani?”

GÂNDUL.RO vă propune pentru azi un banc care să vă binedispună. Să continuăm ziua cu un zâmbet! Bulă, la doctor: „Cum aș putea trăi 100 de ani?”.

Bulă, la doctor:

– Cum aș putea trăi 100 de ani?

– Fumați?!

– Nu!

– Beți?!

– Nu!

– Mâncați de la fast-food?!

– Nu!

– În acest caz, ce rost mai are să trăiți 100 de ani?!

Dorința lui Bulă

Bulă și Bubulina au împlinit 30 de ani de căsnicie. În timpul petrecerii, apăru o zână, care le spuse că datorită faptului că s-au iubit aşa de mult, în toţi aceşti ani, le va îndeplini câte o dorinţă fiecăruia. Bubulina spuse:

– Am fost aşa de săraci în toţi aceşti ani şi nu am apucat să văd lumea. Mi-aş dori să călătorim în întreaga lume.

Zâna îşi undui mâna şi puf! Avea biletele în mână! Urmă rândul soțului. Bulă tăcu pentru un moment, după care spuse:

– Ei bine, mi-aş dori să fiu căsătorit cu o femeie cu 30 de ani mai tânără decât mine. Zâna îi îndeplini imediat dorința. Îşi undui mâna şi puf! Îl făcu de 90 de ani!

BANCUL ZILEI | Rămas șomer, Bulă se duce la Oficiul pentru Plasarea Forţei de Muncă

Rămas șomer, Bulă se duce la Oficiul pentru Plasarea Forţei de Muncă.

– Bună ziua, vreau şi eu un loc de muncă.

– Avem ceva foarte bine plătit, dar e mult de lucru.

– Nu, mulţumesc. Dacă am bani, îi dau pe băutură.

– Atunci, avem un loc în care nu prea aveţi de muncă, dar e prost plătit. — Continuarea aici

