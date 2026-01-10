Un copil de 2 ani a ajuns în moarte cerebrală, după o operație la spitalul din Constanța. Medicii îi dau zero șanse, iar părinții acuză erori grave

Un caz revoltător aduce în atenție lupta dintre viață și moarte a unei fetiței de 2 ani și 5 luni. Micuța a ajuns în moarte cerebrală, după o operație la spitalul din Constanța și după ce a fost transferată în stare critică la spitalul Grigore Alexandrescu din Bucureşti. Părinții acuză erori grave în spitalul constănțean, iar medicii i-ar fi dat zero șanse de supraviețuire.

Starea i s-a agravat, la 10 minute după ce a ajuns la Terapie Intensivă

Întreaga poveste revoltătoare a debutat la data de 15 decembrie 2025, când un copil de 2 ani și 5 luni a ajuns la spital, în Constanța, cu dureri în zona abdomenului. A doua zi, medicii i-au efectuat o operație care a durat puțin peste o oră. După finalizarea intervenției chirurgicale, copilul a ajuns la secția de Terapie Intensivă. La 10 minute distanță, starea de sănătate a minorului a început să se agraveze.

La transfer, buzele copilului s-ar fi învinețit ușor, apoi culoarea pielii s-ar fi schimbat vizibil, notează Observatornews.ro.

După sosirea în salonul de la ATI, monitorizarea nu ar fi fost funcțională (pulsometru neconectat). Potrivit sursei citate, o asistentă ar fi intrat în salon, ar fi tras copilul de mână, spunându-i „bună dimineața”, însă pacientul nu i-ar fi răspuns. Apoi, asistenta a părăsit salonul. Ulterior, o infirmieră a conectat aparatul, iar unul dintre părinți a întrebat-o de ce minorul nu respiră și este învinețit. Infirmiera ar fi spus că trebuie să fie întrebat medicul, apoi a ieșit din salon.

I-au fost montate tuburi în plămâni pentru eliminarea aerului

După interacțiunea respectivă, a sosit medicul anestezist la salon, moment în care a constatat gravitatea situației. Medicul anestezist a reproșat lipsa de reacție a personalului medical. La data de 17 decembrie 2025, semnele de revenire erau tot mai slabe, iar starea de sănătate s-a înrăutățit. Fața și pieptul s-au umflat, apoi minorul a fost readus în sala de operație, acolo unde i-au fost montate tuburi în plămâni. Pe 18 decembrie 2025, medicii i-au efectuat un CT toracic – a fost identificată o mică fisură pulmonară. În data de 29 decembrie 2025, medicii i-au efectuat un alt CT cerebral care a reliefat suspiciunea de moarte cerebrală.

