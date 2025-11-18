Prima pagină » Bancuri » Bancul de marți | Când te sună SRI-ul…

18 nov. 2025, 07:23, Bancuri
În cea de-a doua zi a săptămânii, GÂNDUL.RO vă înseninează dimineața cu un banc bun. Când te sună SRI-ul, de fapt.

– Alo! Domnul Ion?!

– Da, vă rog…

– De la SRI vă deranjez…

– Știu.

– Cum adică, știți?

– Păi, m-ați sunat pe un telefon care nu are cartelă SIM, e stricat și mai e și închis!

