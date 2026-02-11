Sindicaliștii din Sănătate l-au notificat oficial pe Bolojan că vor să intre în grevă

Federația „Solidaritatea Sanitară” a trimis o notificare oficială premierului Ilie Bolojan prin care anunță că vrea să declanșeze greva împotriva politicii sociale și economice a Executivului.

Sindicaliștii spun că măsurile pregătite de Guvern ar duce la tăierea unor drepturi salariale prevăzute în Contractul Colectiv de Muncă din Sănătate, aflat în vigoare.

De unde a pornit conflictul

Un proiect de lege publicat în ianuarie 2026 prevede reducerea cu 10% a cheltuielilor de personal în 2026 față de 2025. În această categorie intră și spitalele și celelalte unități publice de sănătate. Documentul arată că salariile de bază nu vor scădea, dar reducerea se va face prin reorganizări, reducerea de posturi și limitarea unor sporuri.

Sindicaliștii susțin că, dacă salariile de bază rămân la fel, atunci tăierile se vor face din sporuri și din alte drepturi salariale.

Federația afirmă că personalul medical riscă să piardă:

sporurile pentru condiții de muncă și condiții periculoase;

sporul de 100% pentru munca în weekend și de sărbători legale;

premiile de excelență;

dreptul de a negocia colectiv salariile și sporurile;

plata gărzilor la nivelul actual;

Sindicatul consideră că aceste drepturi sunt garantate prin Contractul Colectiv de Muncă și nu pot fi reduse printr-o lege care impune scăderea cheltuielilor.