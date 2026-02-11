Aeroportul El Paso din Texas suspendă zborurile din „motive speciale de securitate”. Spațiul aerian, blocat pentru 10 zile. Când s-a mai luat o astfel de decizie în SUA

Zborurile către și dinspre aeroportul El Paso din Texas au fost suspendate pentru 10 zile de către Administrația Federală a Aviației (FAA), care a invocat „motive speciale de securitate”, relatează Business Insider.

Aeroportul Internațional El Paso a anunțat că toate zborurile au fost suspendate, după ce FAA a emis restricții temporare de zbor. Conform datelor furnizate de Cirium, o companie de analiză a aviației, în mod obișnuit sunt programate aproximativ 100 de zboruri pe zi către și dinspre El Paso.

Anunțul FAA a intrat în vigoare marți, la ora 23:30 (ora locală), și va rămâne valabil până la aceeași oră, pe 20 februarie. Se pare că este pentru prima dată de la atacurile din 11 septembrie când spațiul aerian deasupra unui oraș important din SUA a fost închis.

Într-un comunicat emis marți seara, FAA a declarat că guvernul SUA „poate folosi forța letală” împotriva oricărei aeronave care este considerată a reprezenta „o amenințare iminentă la adresa securității”.

El Paso se află la granița cu Mexicul și găzduiește Fort Bliss, un important post al armatei. Orașul se află la 320 km de centrul de arte MARFA

„Călătorii ar trebui să contacteze companiile aeriene pentru a obține cele mai recente informații despre starea zborurilor”, a precizat aeroportul în comunicatul său.

American Airlines, Delta Air Lines, Frontier Airlines, Southwest Airlines și United Airlines operează zboruri către și dinspre orașul din Texas. FedEx și UPS au avut, de asemenea, zboruri cargo programate.

Într-o declarație pentru Business Insider, Southwest a declarat că a „întrerupt toate operațiunile” către și dinspre El Paso, a notificat toți clienții afectați și „va împărtăși informații suplimentare pe măsură ce acestea devin disponibile”.

Un avion de marfă de mici dimensiuni, operat de Sierra West Airlines, trebuia să aterizeze în El Paso în jurul orei 1 dimineața, dar a fost deviat spre Las Cruces, New Mexico, conform datelor de la Flightradar24.

