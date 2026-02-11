Prima pagină » Actualitate » Un colos din industria berii concediază 6000 de angajați. Compania are 3 fabrici în România

Un colos din industria berii concediază 6000 de angajați. Compania are 3 fabrici în România

11 feb. 2026, 14:54, Actualitate
Un colos din industria berii concediază 6000 de angajați / foto cu caracter ilustrativ

Unul dintre cei mai mari producători de bere din lume pregătește concedieri masive în perioada următoare. Până la 6000 de angajați vor fi puși pe liber, din cauza condițiilor economice tot mai grele. Firma deține trei fabrici în România, la Ungheni, Craiova și Miercurea Ciuc.

La nivel global, compania are aproximativ 87.000 de angajați, iar undeva la 6000 vor fi dați afară.

Cum a reacționat bursa

Colosul din industria berii care vrea să accelereze „productivitatea pe scară largă pentru a face economii, reducând 5.000 – 6.000 de funcţii în următorii doi ani” este Heineken. Societatea olandeză are 87.000 de angajaţi în toată lumea, iar în România deține trei fabrici.

Anunțul că Heineken pregătește concedieri a fost primit cu „aplauze” de traderii de pe bursă, acţiunile firmei crescând cu aproximativ 3%.

„Rămânem prudenţi în privinţa aşteptărilor noastre pe termen scurt în privind condiţiilor de pe piaţa berii. În următoarele luni, prioritatea mea va fi să las Heineken în cea mai puternică poziţie posibilă”, a afimat directorul general Dolf van den Brink. El a anunțat la începutul anului că demisionează la 31 mai, după şase ani la vârful companiei.

De altfel, încă din octombrie 2025, Heineken a făcut public planul de redistribuire a 400 de locuri de muncă la sediul din Amsterdam, parte a unui plan de reorganizare.

Concedierile vizează fabricile din Europa

Şefii companiei Heineken nu au dezvăluit fabricile în care se va reduce personalul, însă Harold van den Broek, director financiar, a indicat că vor fi în Europa: „Europa este o parte importantă a afacerii noastre. Şi vedem din rezultatele financiare că este extrem de dificil să obţii venituri importante aici. Deci, ne concentrăm pe multe iniţiative pentru a consolida afacerea noastră din Europa, dar nu exclusiv”.

În 2025, veniturile total anuale ale Heineken au fost de 34,4 miliarde de euro, mai mici decât în 2024 (36 miliarde de euro). Profitul net a fost de 2,7 miliarde de euro.

Compania batavă Heineken deține trei fabrici de bere în România – la Craiova, Miercurea Ciuc și Ungheni – și are peste 1.000 de angajați. În 2024, cifra de afaceri a diviziei Heineken România a trecut de 1,6 miliarde lei.

