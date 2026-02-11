Prima pagină » Actualitate » Ce să adaugi în tigaie, atunci când prăjești ouă, pentru ca preparatul să nu se mai lipească, iar gălbenușul să fie moale. Tehnica a devenit virală

11 feb. 2026, 15:03, Actualitate
Iată ce să adaugi în tigaie, atunci când prăjești ouă, pentru ca preparatul să nu se mai lipească, iar gălbenușul să fie moale. Este un truc utilizat de mulți bucătari și a revenit în atenția publică, îndeosebi pe rețelele de socializare. Un simplu ingredient ar putea face diferența, atunci când prepari micul-dejun.

Există o metodă care poate fi folosită, atunci când vrei să prăjești ouă, însă fără să le întorci în tigaie și fără ca preparatul să se lipească de suprafața ei. Lindsay, o persoană pasionată de arta culinară, a devenit virală pe internet cu tehnica pe care o utilizează în bucătărie, atunci când prăjește ouă. Tehnica conține utilizarea unui singur ingredient banal.

Tehnică pentru a prăji ouăle fără să se lipească de tigaie

Lindsay a spus că trucul este să torni „puțin apă” în timp ce prăjești. Apoi poți pune un capac peste tigaie și poți lăsa gălbenușul și albușul să se prăjească. Cu această metodă poți să previi formarea oricăror pete crocante în jurul albușurilor, arată Express.co.uk.

Consistența gălbenușului va fi mai moale, iar albușul va fi gătit suficient. Această tehnică de prăjire a ouălor a fost adoptată, deja, de mai mulți utilizatori.

Pentru ca preparatul să fie aromat, poți adăuga ierburi / verdețuri proaspete, sare, piper, precum și alte condimente, în funcție de preferințe. Pentru o savoare aparte, poți adăuga parmezan, brânză feta, brânza de capră sau brânzeturile care îți plac. Ouăle prăjite pot fi servite alături de avocado, pâine prăjită sau orez.

Sursă foto: colaj Gândul/Envato

