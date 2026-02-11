Prima pagină » Știri externe » Trump declară „război împotriva cenzurii”. SUA trimite bani în Europa pentru a sfida Bruxelles-ul și a combate „cenzura” reglementărilor UE

11 feb. 2026, 15:16, Știri externe
Trump declară „război împotriva cenzurii”. SUA trimite bani în Europa pentru a sfida Bruxelles-ul și a combate „cenzura” reglementărilor UE

Administrația Trump a anunțat intenția de a finanța inițiativele de promovare a libertății de exprimare în țările occidentale aliate, inclusiv în Europa, ca parte a unei strategii de combatere a ceea ce americanii numesc „cenzura” reglementărilor europene, scrie Reuters.

SUA finanțează organizații și think-tank-uri aliate MAGA pentru a combate cenzura UE

Sarah Rogers, subsecretar de stat pentru diplomație publică, a anunțat că Statele Unite vor finanța eforturile de promovare a libertății de exprimare din țările aliate. Prin urmare, Washingtonul vizează direct legi precum Digital Services Act (DSA) al Uniunii Europene și Online Safety Act din Marea Britanie, pe care le-a criticat de mai multe ori în ultimul timp. Oficialii americani susțin că aceste reglementări suprimă libertatea de exprimare, în special criticile la adresa politicilor de imigrație, și impun sarcini excesive companiilor tehnologice americane.

„Un mod în care biroul meu va funcționa diferit este că vom fi foarte direcți și transparenți în tot ceea ce facem”, a declarat Rogers în timpul unei discuții în grup la Budapesta, luni, subliniind că rolul său conferă puterea de a direcționa finanțarea SUA prin granturi. „Vreau să promovez libertatea de exprimare în democrațiile aliate occidentale și… asta va face acordarea de granturi.”

Sarah Rogers, subsecretar de stat al Statelor Unite pentru diplomație publică

Departamentul de Stat intenționează să ofere astfel sprijin financiar unor think-tank-uri și organizații din Europa care sunt aliate cu mișcarea MAGA. Proiectul este descris de către Casa Albă ca fiind o utilizare „transparentă și legală” a resurselor pentru a avansa interesele și valorile SUA în străinătate.

Donald Trump a declarat război cenzurii și dezinformării

Ca răspuns la ceea ce consideră cenzură pe platformele de socializare, Donald Trump a semnat anul trecut ordinul executiv „Restabilirea libertății de exprimare și încetare a cenzurii federale”, care interzice cenzura și promovează libertatea de exprimare ca prioritate națională. Mai mult, SUA a emis deja interdicții de vizită împotriva unui fost comisar european și a patru activiști anti-dezinformare din Uniunea Europeană.

Uniunea Europeană apără Digital Services Act, despre care spune că este necesar

De cealaltă parte, oficialii europeni apără legislația DSA despre care spun că este crucială pentru combaterea discursului instigator la ură, a dezinformării și pentru protejarea utilizatorilor vulnerabili. Unii analiști consideră că această strategie de a finanța organizații politice specifice în Europa ar putea înstrăina guvernele aliate și ar putea fi percepută ca o încercare de destabilizare a unității UE.

